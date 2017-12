Bollettieri Tennis Academy – In Italia quattro tappe del “Discovery Open Qualifying”: finali mondiali in Florida

Scelte le sedi italiane per il tour di competizioni under 12, 14 e 16 organizzato da IMG: master finale a giugno presso l’Academy di Nick Bollettieri, che punta sul nostro paese.

Dal 23 dicembre in arrivo una grande opportunità per i giovani talenti del nostro tennis: sbarca infatti ufficialmente per la prima volta in Italia il circuito di tornei giovanili “Discovery Open Official Qualifying”, che già da undici anni si svolge in Europa e nel mondo per le categorie under 12, 14 e 16, e che soprattutto negli ultimi tre anni ha vissuto una notevole espansione a livello internazionale.

Sono state definite le quattro sedi italiane che hanno abbracciato il progetto lanciato dall’Academy di tennis più grande del mondo fondata da Nick Bollettieri e gestita da IMG. Lo storico coach americano, che in carriera ha cresciuto e allenato dieci numeri 1 del mondo, ha creato questo tour di competizioni per reclutare talenti, e ora ha deciso di puntare anche sull’Italia con l’obbiettivo di cercare e trovare giovani promesse sul nostro territorio.

Cuneo (Piemonte), Giussano (Lombardia), Arezzo (Toscana) e Roma sono le quattro città che dal 23 dicembre all’11 marzo ospiteranno i tornei. I vincitori di ogni singola tappa italiana del “Discovery Open Official Qualifying” si qualificano poi per il Master finale tra tutti i vincitori delle varie tappe mondiali, che si svolgerà proprio presso la IMG Academy di Bradenton, in Florida, dall’8 al 10 giugno 2018.

Ma non è finita. Oltre alla possibilità di disputare un torneo internazionale sugli stessi campi su cui sono cresciuti fenomeni come Agassi, Sampras, Courier, Nishikori, Sharapova e Serena Williams, ai vincitori ed ai finalisti viene anche dato un premio: un voucher che potranno usare nelle strutture IMG durante il Master o entro la fine del 2018.

E anche al circolo organizzatore delle tappe italiane verrà dato un voucher da utilizzare in IMG (pari a una settimana di allenamento), che potrà destinare a uno dei suoi allievi.

Inoltre, un altro aspetto importante dell’evento “Discovery”: i ragazzi potranno anche acquisire punti UTR (Universal Tennis Ratings), che daranno loro un’ottima opportunità per un eventuale percorso formativo nei college americani.

Calendario “Discovery Open Official Qualifying”:

– 23 dicembre-7 gennaio: CT Cuneo (Piemonte) – Nome torneo: “IMG Academy Discovery – Prima tappa Champions Bowl”; categorie U16/U14/U12 femminile e maschile.

– 27 dicembre-6 gennaio: CT Giussano (Lombardia) – Nome torneo: “Saranno Famosi – Discovery IMG Academy”; categorie U16/U14/U12 femminile e maschile.

– 11 gennaio-21 gennaio: CT Giotto (Arezzo, Toscana) – Nome torneo: “Discovery Open Event”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

– 10-11 marzo: Foro Italico (Roma) – Nome torneo: “Circuito Giovanile Week End Cisalfa”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

– 8 giugno-10 giugno: Bradenton (Florida, Stati Uniti) – Nome torneo: “IMG Discovery Open”; categorie U16/ U14 /U12 maschile e femminile.

Insomma, una splendida opportunità per gli under 12, 14 e 16 italiani di mettersi in mostra, prima nel tour di casa nostra e poi, per i vincitori, durante le finali in Florida, confrontandosi con coetanei da tutto il mondo davanti ad allenatori e osservatori della IMG Bollettieri Academy.

“I nostri giovani tennisti giocheranno il torneo con l’obbiettivo di vincere un premio che permetterà loro di vivere un’esperienza unica nella straordinaria struttura dell’Academy a Bradenton, in Florida” ha dichiarato Fiorella Bonfanti, ambassador IMG Italia e organizzatrice del tour, per poi sottolineare: “Ed anche chi non si qualificherà al Master finale, potrà unirsi al viaggio dei vincitori ed allenarsi alla IMG Academy, poiché verrà preparato un pacchetto speciale per i tennisti e le loro famiglie, se lo vorranno”.