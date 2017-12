Campionato Serie A1 Maschile: La finale sarà tra Aniene e Parioli (con i risultati dei play out)

Sarà un derby tutto romano tra Aniene e Parioli ad assegnare il 9 ed il 10 dicembre al PalaPaternesi di Foligno lo scudetto maschile del Campionato a squadre di serie A1 di tennis.

Il team capitolino, dopo il 3-3 dell’andata, è riuscito infatti ad imporsi in casa del Tc Italia Forte dei Marmi, finalista nella passata edizione, solo al doppio di spareggio, firmato da Miljan Zekic e Gian Marco Moroni che hanno battuto per 61 64 Paolo Lorenzi ed Edoardo Graziani regalando al Parioli la prima finale dopo 75 anni. Forte dei Marmi ha pagato a caro prezzo la sconfitta in singolare di Lorenzi contro Miljan Zekic.

Anche nel 2018 il Tennis Club Crema giocherà il Campionato nazionale di Serie A1. Per poter festeggiare il verdetto ci sono voluti i play-out, ma la sensazione era che il team lombardo meritasse qualcosa in più, e la doppia sfida contro il Tennis Club Pistoia l’ha confermato. I ragazzi capitanati da Armando Zanotti avevano costruito un buon 90 per cento della salvezza nella trasferta di domenica 26 novembre, sconfiggendo i toscani per 5-1. E sette giorni più tardi hanno completato l’opera. Per chiudere i conti bastavano due punti, e sui campi di Via del Fante i due punti non si sono fatti attendere, arrivando già nei primi incontri di giornata. Merito dei due giovani Alessandro Coppini e Filippo Mora, diventati il simbolo della salvezza dei cremaschi. All’andata il milanese e il bergamasco, entrambi classe 1998, avevano conquistato sia i rispettivi match di singolare sia il doppio, e nel duello di ritorno si sono confermati. Mora ha firmato l’1-0 superando per 6-4 6-0 Lorenzo Vatteroni e, pochi minuti più tardi, il Palatennis ha potuto applaudire anche il successo di Coppini. La sua vittoria per 6-1 6-3 ai danni di Tommaso Brunetti ha messo la parola fine sul campionato dei cremaschi, rendendo vani i due singolari successivi, Ungur-Vavassori e Golubev-Virgili. Il giudice arbitro li ha comunque messi in campo, ma la festa era già scattata ed entrambi i padroni di casa si sono ritirati nelle battute iniziali, raggiungendo i compagni per i festeggiamenti.

“Sono molto soddisfatto – ha detto capitan Zanotti – delle prove di Mora e Coppini. Avevano una bella responsabilità e hanno risposto alla grande, vincendo sempre sia all’andata sia al ritorno. A differenza del match d’andata, il Tc Pistoia ha provato a invertire il numero 3 e il numero 4 (possibile perché Brunetti e Vatteroni hanno la stessa classifica, ndr), ma i nostri ragazzi si sono fatti trovare pronti, vincendo entrambi in due set”. Per Crema va in archivio un campionato comunque positivo, con l’obiettivo salvezza raggiunto ma anche con un pizzico di rammarico perché si poteva arrivare più in alto. “Partendo in un girone con Tc Prato e Tc Parioli – spiega Zanotti -, il nostro obiettivo era questo. Poi durante il cammino c’è stata anche la possibilità di ambire a qualcosa in più, ma la Serie A1 è così. Basta perdere una partita e ci si ritrova a dover aggiustare il tiro. L’importante è che ci siamo ben comportati contro Pistoia, giocando un grande match all’andata che ci ha spianato la strada”. Sì, verso un altro anno di Serie A1

PLAYOFF Semifinali

Canottieri Aniene Roma – Circolo Tennis Maglie 3-3 (andata: 5-1)

Jacopo Berrettini (A) b. Francesco Garzelli (M) 60 61

Matteo Berrettini (A) b. Peter Heinrich Torebko (M) 63 64

Flavio Cipolla (A) b. Giorgio Portaluri (M) 61 60

Erik Crepaldi (M) b. Simone Bolelli (A) p.r.

Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (M) p.r.

Peter Heinrich Torebko/Giorgio Portaluri (M) p.r.

G.A. Cristina Brandazza; arbitri: Sascha Proietti, Andrea Cavallo, Fabio Pellei

Tc Italia Forte dei Marmi – Tennis Club Parioli Roma 3-4 (andata: 3-3)

Gian Marco Moroni (P) b. Marco Furlanettto (I) 75 64

Edoardo Graziani (I) b. Francesco Bessire (P) 64 62

Matteo Donati (I) b. Matteo Fago (P) 75 63

Miljan Zekic (P) b. Paolo Lorenzi (I) 76(6) 64

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (I) b. Gian Marco Moroni/Francesco Bessire (P) 62 63

Miljan Zekic/Matteo Fago (P) b. Marco Furlanetto/Edoardo Graziani (I) 64 36 10-7

doppio di spareggio: Miljan Zekic/Gian Marco Moroni (P) b. Paolo Lorenzi/Edoardo Graziani (I) 61 64

G.A. Renzo Perfumo; arbitri: Alessandra Zanchetta, Alessandro Parlini, Igor Gradi

PLAYOUT Spareggi/salvezza

Due Ponti S.S.D. Roma – A.T.A. C. Battisti Trentino ASD 3-3 (andata: 2-4)

Laurynas Grigelis (BA) b. Potito Starace (DP) 26 63 63

Marco Brugnerotto (BA) b. Giulio Di Meo (DP) 61 26 64

Lorenzo Abbruciati (DP) b. Mattia Bernardi (BA) 61 61

Federico Teodori (DP) b. Davide Ferrarolli (BA) 60 63

Potito Starace/Giulio Di Meo (DP) b. Mattia Bernardi/Stefano D’Agostino (BA) 61 61

Laurynas Grigelis/Marco Brugnerotto (BA) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (DP) 64 61

G.A. Cristina Brandazza; arbitri: Alessandro Germani, Alen Matteo Ortoleva, Valerio Polimanti

Circolo del Tennis Palermo – Tennis Club Sinalunga 4-2 (andata: 4-2)

Salvatore Caruso (PA) b. Pietro Licciardi (SI) 62 76(5)

Omar Giacalone (PA) b. Christian Perinti (SI) 63 62

Claudio Fortuna (PA) b. Giovanni Galuppo (SI) 63 75

Andrea Trapani (PA) b. Alessandro La Cognata (SI) 63 75

Pietro Licciardi/ Alessandro La Cognata (SI) b. Andrea Trapani/Giovanni Latona (PA) 2-0 rit.

Christian Perinti/Giovanni Galuppo (SI) b. Giovanni Battista Morello/Marco Gjomarkaj (PA) 1-0 rit.

G.A. Lamberto Mattei; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Upkong, Alberto Sutera

A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – Tennis Club Pistoia 3-3 (andata: 5-1)

Alessandro Coppini (C) b. Tommaso Brunetti (P) 61 63

Filippo Mora (M) b. Lorenzo Vatteroni (P) 64 60

Adelchi Virgili (P) b. Andrey Golubev (C) 1-0 rit.

Andrea Vavassori (P) b. Adrian Ungur (C) 1-1 rit.

Alessandro Coppini/Filippo Mora (M) p.r.

Adelchi Virgili/Patrick Prader (P) p.r.

G.A. Andrea Rinaldi; arbitri: Alessandro Provasi, Riccardo Scodellaro, Martina Baldi

Tennis Club Palermo Due – Tennis Club Schio 4-2 (andata: 5-1)

Antonio Campo (P) b. Pietro Pettinà(S) 75 75

Alberto Cammarata (P) b. Gabriele Brocardo (S) 60 63

Marco Cecchinato (P) b. Lorenzo Gustino (S) 62 36 75

Carlos Taberner Segarra (P) b. Massimo Bosa (S) 61 63

Massimo Bosa/Lorenzo Giustino (S) p.r.

Gabriele Brocardo/Pietro Pettinà (S) p.r.

G.A. Lamberto Mattei; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Upkong, Elisabetta Martino