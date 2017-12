Novak Djokovic si allena con i suoi due allenatori

Meno di una settimana dopo l’ufficializzazione di Radek Stepanek come nuovo allenatore, Novak Djokovic ha pubblicato ieri per la prima volta una foto in cui appare al fianco dei suoi due allenatori, il nordamericano Andre Agassi e appunto il ceco.

“C’è molto da fare, ma lo stiamo facendo con molto entusiasmo”, ha scritto il trentenne serbo nella sua pagina ufficiale di Twitter.

Lots to be done, but we embrace it with lots of excitement 💪👌. Practice today with @andreagassi and @stepec78 pic.twitter.com/skcyuZKXxT

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 2 dicembre 2017