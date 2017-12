Le serie Tv ed i giocatore di tennis (Video)

Non sono solo allenamenti e tornei la vita di un giocatore di tennis. Ci sono anche le serie tv per un tennista professionista quando chiuso in una stanza d’albergo cerca di staccarsi dall’intenso mondo della competizione accendendo il televisore (o il computer).

Quando ciò accade, le serie sono i migliori alleati delle stelle del circuito maschile, secondo un sondaggio ATP. Tra i preferiti ci sono Friends, Prison Break, Scandal, Narcos e anche Two and Half Men.

Ecco la lista completa:

Andy Murray: Entourage

Kyle Edmund: Peaky Blinders

Novak Djokovic: Flash

Feliciano López: Prison Break

Albert Ramos: Scandal

Stan Wawrinka: Friends

João Sousa: Friends

Grigor Dimitrov: Friends

Viktor Troicki: Narcos

Bernard Tomic: Two and Half Men