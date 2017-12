Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo maschile: finale Kwon-Li

Sono Soon Woo Kwon e Zhe Li i finalisti degli Australian Open Play-Off riservati alla Zona Asia/Oceania. Al vincitore dell’incontro in programma domenica mattina andrà un invito per il tabellone principale del primo Slam del 2018.

Kwon, prima testa di serie, arriva alla finale con i favori del pronostico visto lo sforzo minimo fatto finora a Zhuhai. Nemmeno sceso in campo ai quarti di finale a causa del ritiro dell’indiano Vardhan, il sudcoreano ha liquidato Hiroki Moriya con un duplice 6-1 in semifinale garantendosi l’occasione di lottare per una wild card.

A sfidarlo sarà il cinese Zhe Li, testa di serie numero quattro: ai quarti ha sconfitto piuttosto nettamente l’uzbeko classe 1998 Jurabek Karimov (6-3 6-1) mentre in semifinale ha battuto in rimonta il connazionale Zhizhen Zhang per 4-6 6-4 6-4.

RISULTATI QUARTI DI FINALE:

(1) Kwon b. Vardhan ritiro

(8) Moriya b. (3) Takahashi 3-6 6-3 7-5

(4) Li b. Karimov 6-3 6-1

(7) Zhizhen Zhang b. (2) Ze Zhang ritiro

RISULTATI SEMIFINALI:

(1) Kwon b. (8) Moriya 6-1 6-1

(4) Li b. (7) Zhang 4-6 6-4 6-4

Lorenzo Carini