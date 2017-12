Thanasi Kokkinakis: “Posso dire che è stata una stagione difficile e complicata ma è stata anche piena di cose positive, come aver raggiunto la mia prima finale ATP in carriera a Los Cabos”

Thanasi Kokkinakis ha fatto il punto della sua stagione appena conclusa: “Ho iniziato l’anno giocando a Brisbane e vincendo il titolo di doppio con Jordan Thompson, ma sfortunatamente in quella finale ho avuto un serio problema al muscolo addominale”.

“Quando sembrava che potessi ritornare in forma, sono arrivati alcuni problemi all’inguine.

Nonostante tutto ho giocato dei buoni tornei, ho battuto dei grand giocatori come Raonic al Queen’s. Posso dire che è stata una stagione difficile e complicata ma è stata anche piena di cose positive, come aver raggiunto la mia prima finale ATP in carriera a Los Cabos”.