Diego Schwartzman: “Quando cominciai a giocare a tennis, mia madre durante i tornei vendeva braccialetti di bigiotteria per aiutarci a pagare le spese dei viaggi”

Diego Schwartzman ha parlato di alcuni argomenti interessanti soprattutto della sua sfera privata.

“La mia famiglia negli Anni 80 aveva molti problemi economici e i miei genitori hanno sofferto molto per far crescere me e i miei fratelli.

Quando cominciai a giocare a tennis, mia madre durante i tornei vendeva braccialetti di bigiotteria per aiutarci a pagare le spese dei viaggi”.

“Per me l’Argentina è il miglior Paese del mondo, e vedo che negli ultimi anni stiamo lottando molto per migliorare.

Da diversi anni sto mantenendo lo stesso team e uno stile di gioco che pare stia funzionando bene (è allenato da Chela).

Credo sia stata la continuità la chiave di questo fantastico 2017: già il fatto di poter giocare sempre senza avere infortuni è qualcosa di importante.

Sono migliorato molto sia fisicamente che mentalmente, il che mi ha permesso di vincere tante partite lunghe e tirate”.