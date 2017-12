Roger Federer e la Davis: “È altamente improbabile che io possa giocare la Coppa Davis in questa fase della mia carriera”

Definire le priorità nei minimi dettagli è la grande preoccupazione di Roger Federer in questi giorni.

Il campione svizzero ha parlato anche della Coppa Davis dichiarando che non è più un suo obiettivo.

“È altamente improbabile che io possa giocare la Coppa Davis in questa fase della mia carriera”, ma non è un addio alla prestigiosa competizione a squadre. “Non mi sono però ufficialmente ritirato dalla Coppa Davis.”

“Le Olimpiadi di Tokyo [2020] non sono un obiettivo per me. Mi è costato non andare a Rio nel 2016, ma ho fatto bene. Sono stato il portabandiera per ben due volte, ho vinto la medaglia d’oro e la medaglia d’argento. Sento di aver raggiunto grandi risultati ai Giochi Olimpici. Non ci sto pensando nel lungo termine “, ha ammesso Federer, che ha guidato la Svizzera insieme a Stan Wawrinka vincendo la prima e unica” Insalatiera “per il suo paese nel 2014.

Camillo Santini