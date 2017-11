Roberta Vinci annuncia il ritiro. La sua ultima partita sarà al Foro Italico

Roberta Vinci ha annunciato tramite i social network il ritiro dal tennis professionistico.

La sua ultima partita sarà al Foro Italico.

Dichiara Roberta: “La mia ultima partita sarà una festa. E voi siete invitati. Roma, Foro italico 2018.”

Prosegue poi alla Gazzetta dello Sport: “Il fatto certo è che mi ritiro, ma non mi andava di farlo dopo una stagione così anonima, condizionata da infortuni e pensieri per il futuro. Quindi giocherò fino agli Internazionali d’Italia e dirò addio al tennis al Foro Italico, sperando di farlo nel modo migliore, da protagonista.

Sì, Roma è un torneo che ho sempre sofferto. Un po’ per la superficie, un po’ per la pressione di giocare davanti al mio pubblico, alla famiglia, agli amici. Magari è la volta buona che cambio tendenza“.

“Ho deciso di affidarmi a Lorenzo Di Giovanni in questi ultimi mesi, che aveva già seguito Francesca Schiavone, e al preparatore Andrea Guarnaccia. Lorenzo è giovane, motivato, stimolante e conosce perfettamente il gioco. Io mi divido tra il Tennis Club Lombardo e lo Junior, intanto comincio ad ambientarmi in città.

Adesso voglio comprare una bella casa a Milano, la mia avventura in città non si concluderà con il ritiro. Il dopo? Non so, per adesso sono concentrata sui prossimi sei mesi. Sicuramente resterò nel tennis, mi piacerebbe un ruolo di campo, poter insegnare ai più giovani, trasmettere loro qualcosa delle mie conoscenze e della mia passione”.

“Roma sarà il mio ultimo torneo anche se dovessi rientrare tra le prime 10 giocatrici del mondo“.