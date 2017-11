Il bel gesto di Stan Wawrinka

Stan Wawrinka è una delle grandi incognite per i prossimi mesi.

Il 32enne svizzero è lontano dal circuito da Wimbledon per un problema al ginocchio, non ha ancora alcun allenatore, non si è iscritto ad alcun torneo nel 2018 (solo ad Abu Dhabi) e ha programmato una conferenza stampa il prossimo 1 ° dicembre.

Tuttavia, ha fatto un bellissimo gesto per chi ne ha più bisogno.

Ieri ha passato del tempo nell’ospedale universitario di Ginevra e ha dedicato parte della giornata ad un numero di ragazzi e bambini affetti da gravi malattie.