Australian Open Play-Off Asia/Oceania, torneo femminile: Tere-Apisah sugli scudi nel Day1

Ha preso il via nella giornata di oggi il tabellone principale dei Play-Off riservati alla Zona Asia/Oceania: in palio c’è una wild card per il main draw degli Australian Open 2018.

Comincia bene l’avventura di Misaki Doi a Zhuhai: la giapponese, prima testa di serie, ha sconfitto la connazionale Erika Sema per 6-1 7-6(3) e si è qualificata per i quarti di finale, dove incontrerà Kai-Chen Chang che non ha lasciato scampo alla qualificata Akiko Omae.

La sorpresa di giornata porta la firma di Abigail Tere-Apisah: la 25enne originaria della Papua Nuova Guinea, n.334 del ranking mondiale, ha vinto ben quattro titoli ITF in stagione ed è pronta alla definitiva consacrazione tra le grandi. Sotto i suoi colpi, quest’oggi a cadere è stata la numero tre del torneo Junri Namigata, battuta con lo score di 6-2 6-1. Al secondo turno, Tere-Apisah incontrerà la qualificata Miyabi Inoue, che ha sconfitto in due set Ayano Shimizu.

Nella giornata di domani si concluderanno gli incontri di primo turno. In campo, fra le altre, Jing-Jing Lu e Miharu Imanishi.

TABELLONE PRINCIPALE:

(1) Misaki Doi b. (Q) Erika Sema 6-1 7-6(3)

(6) Kai-Chen Chang vs (Q) Akiko Omae 6-3 6-3

(4) Miharu Imanishi vs (WC) Xin Wang

(8) Hiroko Kuwata vs (Q) Xuliu Sun

(Q) Miyabi Inoue b. (7) Ayano Shimizu 6-3 6-2

(WC) Abigail Tere-Apisah b. (3) Junri Namigata 6-2 6-1

(WC) Fang Ying Xun vs (5) Xinyu Gao

Riko Sawayanagi vs (2) Jing-Jing Lu

Lorenzo Carini