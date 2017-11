Campionato Serie A1 Maschile: Le semifinali scudetto e le sfide dei play-out (Andata)

Successo molto importante per il Ct Palermo che si aggiudica il play out d’andata contro il Sinalunga vincendo con autorevolezza in Toscana per 4-2

A Palermo, sabato 2 dicembre, saranno sufficienti tre punti per restare nel massimo campionato a squadre per circoli. In caso di 4-2 per il Sinalunga, invece sarà necessario il doppio di spareggio.

Oggi a Siena successi prevedibili di Fortuna e Trapani contro avversari sulla carta più deboli. Grande prestazione da parte del mazarese Omar Giacalone che ha sconfitto facilmente il quotato Pietro Licciardi.

Sul 3-1 per i palermitani, si è andati ai doppi. Il punto per il team guidato da Valenza e Cocco lo hanno portato in dote Trapani e Caruso.

“Un successo estremamente importante e che ci fa fare un passo quasi decisivo per la salvezza. Una citazione la merita Giacalone il quale ha disputato un match impeccabile contro Licciardi. Poco ha invece potuto fare Caruso al cospetto di un grande avversario”.

La trasferta al Tennis Club Pistoia per il match d’andata dei play-out nascondeva più di un’insidia, ma il Tennis Club Crema le ha spazzate via tutte, conquistando un successo per 5-1 che mette una seria ipoteca sulla salvezza. C’è ancora da giocare il duello di ritorno, domenica 3 dicembre a Crema, ma la consapevolezza di aver bisogno di soli due punti per restare in Serie A1 sarà un bel punto di partenza per i ragazzi capitanati da Armando Zanotti, bravissimi a reagire dopo un campionato in cui la sorte aveva voltato le spalle più di una volta. Il confronto in terra toscana, giocato sul cemento al coperto a causa della pioggia che ha reso impraticabili i campi all’aperto sulla terra battuta, si è aperto con i due match che si annunciavano più importanti, con i giovani Filippo Mora e Alessandro Coppini che hanno risposto alla grande, conquistando altrettanti successi dopo due sfide lunghe e laboriose. Il primo l’ha spuntata per 6-4 6-7 6-2 su Tommaso Brunetti, e se è vero che ha mancato un match-point già nel tie-break del secondo set, è vero anche che nel terzo il bergamasco era sotto per 2-0. Ma la reazione è stata magnifica: sei giochi di fila e successo in cassaforte. Ha rimontato anche Coppini, che per la prima metà del match contro Lorenzo Vatteroni è stato quasi sempre costretto a inseguire. Nel tie-break del secondo set è riuscito nel sorpasso e poi è scappato via, dominando con autorità la seconda parte del confronto, fino a spuntarla per 3-6 7-6 6-3.

Più tardi è arrivato il 3-0 firmato da Andrey Golubev, passato per 6-4 6-3 sul tedesco Jeremy Jahn, mentre Adrian Ungur è partito meglio di Adelchi Virgili ma poi ha subito la rimonta del toscano, che aiutato dalla superficie molto rapida l’ha domato per 3-6 6-3 6-4. Nemmeno la prima sconfitta stagionale in singolare del numero due dei cremaschi si è rivelata un problema, perché sono arrivati altri due successi molto convincenti dai doppi. Lo stesso Ungur, spalleggiato alla perfezione da Filippo Mora, ha sconfitto per 6-1 7-5 il duo Brunetti/Vatteroni, mentre Coppini e Golubev hanno firmato il definitivo 5-1, superando per 6-4 6-4 Jahn/Virgili. “I ragazzi sono stati davvero bravi – ha detto capitan Zanotti –, confermando un grande spirito di squadra. Il 2-0 iniziale ci ha dato una bella spinta, poi Golubev ha mostrato ancora una volta come abbia fatto in passato ad arrivare al numero 33 del mondo, e la grande affinità costruita dalle nostre coppie nel corso della stagione ci ha regalato una vittoria importantissima. Ma non abbassiamo la guardia: c’è un altro match che ci attende fra sette giorni”. Dunque, appuntamento in via del Fante. Si gioca domenica 3 dicembre dalle 10 del mattino.

PLAY OFF

Semifinali

Circolo Tennis Maglie – Canottieri Aniene Roma 1-5

Matteo Berrettini (AN) b. Peter Heinrich Torebko (MA) 64 63

Simone Bolelli (AN) b. Erik Crepaldi (MA) 64 61

Flavio Cipolla (AN) b. Giorgio Portaluri (MA) 36 63 63

Jacopo Berrettini (AN) b. Francesco Garzelli (MA) 63 75

Matteo Berrettini/Simone Bolelli (AN) b. Erik Crepaldi/Francesco Garzelli (MA) 61 61

Giorgio Portaluri/Peter Heinrich Torebko (MA) b. Jacopo Berrettini/Flavio Cipolla (AN) 64 62

G.A. Salvatore Longobardo; arbitri: Alfonso Fratta, Matteo Lasaponara, Giorgio Costantino

Tennis Club Parioli Roma – Tc Italia Forte dei Marmi 3-3

Paolo Lorenzi (IT) b. Miljan Zekic (PA) 63 64

Matteo Donati (IT) b. Matteo Fago (PA) 63 64

Gian Marco Moroni (PA) b. Marco Furlanetto (IT) 63 63

Francesco Bessire (PA) b. Edoardo Graziani (IT) 76(3) 36 60

Paolo Lorenzi/Matteo Donati (IT) b. Miljan Zekic/Matteo Fago (PA) 75 61

Gian Marco Moroni/Francesco Bessire (PA) b. Marco Furlanetto/Mattia Mancini (IT) 76(4) 60

G.A. Nicola Gentile; arbitri: Sascha Proietti, Andrea Cavallo, Lorenzo Chiurazzi

PLAY OUT

A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – Due Ponti S.S.D. Roma 4-2

Laurynas Grigelis (BA) b. Potito Starace (DP) 76(7) 63

Marco Brugnerotto (BA) b. Giulio Di Meo (DP) 76(3) 64

Mattia Bernardi (BA) b. Lorenzo Abbruciati (DP) 57 61 62

Federico Teodori (DP) b. Davide Ferrarolli (BA) 57 63 63

Potito Starace/Giulio Di Meo (DP) b. Laurynas Grigelis/Marco Brugnerotto (BA) 36 62 10-6

Mattia Bernardi/Stefano D’Agostino (BA) b. Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (DP) 46 63 10-5

G.A. Maria Vincenza Mastronardi; arbitri: Antonio Casa, Alberto Liverani, Michele Borchia

Tennis Club Pistoia – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 1-5

Andrey Golubev (CR) b. Jeremy Jahn (PI) 64 62

Adrian Ungur (CR) Adelchi Virgili (PI)

Filippo Mora (CR) b. Tommaso Brunetti (PI) 64 67(7) 62

Alessandro Coppini (CR) b. Lorenzo Vatteroni (PI) 36 76(4) 63

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (CR) b. Jeremy Jahn/Adelchi Virgili (PI) 64 64

Adrian Ungur/Filippo Mora (CR) b. Tommaso Brunetti/Lorenzo Vatteroni (PI) 61 75

G.A. Daniela Bertinaria; arbitri: Alessandra Zanchetta, Alessandro Parlini, Simone Calandra

Tennis Club Sinalunga – Circolo del Tennis Palermo 2-4

Josef Kovalik (SI) b. Salvatore Caruso (PA) 61 62

Omar Giacalone (PA) b. Pietro Licciardi (SI) 62 75

Claudio Fortuna (PA) b. Giovanni Galuppo (SI) 64 62

Andrea Trapani (PA) b. Alessandro La Cognata (SI) 75 62

Pietro Licciardi/Josef Kovalik (SI) b. Luca Margaroli/Omar Giacalone (PA) 61 63

Andrea Trapani/Salvatore Caruso (PA) b. Giovanni Galuppo/Alessandro La Cognata (SI) 36 64 10-7

G.A. Pietro Celli; arbitri: Bruno Loffredo, Igor Gradi, Alessio Ascione

Tennis Club Schio – Tennis Club Palermo Due 1-5

Marco Cecchinato (PA2) b. Lorenzo Giustino (SC) 64 64

Philipp Oswald (SC) b. Carlos Taberner Segarra (PA2) 61 63

Antonio Campo (PA2) b. Pietro Pettinà (SC) 61 57 62

Alberto Cammarata (PA2) b. Leonardo De Rigo (SC) 64 62

Marco Cecchinato/Carlos Taberner Segarra (PA2) b. Philipp Oswald/Gabriele Broccardo (SC) 62 62

Antonio Campo/Francesco Palpacelli (PA2) b. Lorenzo Giustino/Pietro Pettinà (SC) 61 64

G.A. Giancarlo Turristi; arbitri: Luigi Teti, Riccardo Simionato, Rino Meneghin