Boris Becker e le sue strane dichiarazioni

Boris Becker, ex numero uno al mondo e miglior tennista tedesco di tutti i tempi, sta vivendo un periodo della sua vita piuttosto complicato a causa di problemi finanziari. Il 50enne, che vive a pochi chilometri da Wimbledon, non ha intenzione di ritornare ad abitare nel proprio paese d’origine: “Ho il passaporto della Germania, ma non mi sento più tedesco. La mia casa è a Londra; qui mi trovo molto bene”, ha confessato in una lunga intervista rilasciata al “Mirror”.

Becker, che tuttora riveste il ruolo di direttore tecnico della nazionale maschile tedesca di Coppa Davis, ha fatto un’altra rivelazione sorprendente: “Mi piacerebbe essere sepolto a Wimbledon perchè è casa mia”.





Lorenzo Carini