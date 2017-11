WTA 125 Mumbai e Honolulu: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali

WTA 125 Honolulu | Cemento | $125.000 – Semifinali

Il match deve ancora iniziare

1. Shu-Ying Hsieh/ Su-Wei Hsiehvs [3] Lesley Kerkhove/ Lidziya Marozava

2. Julia Boserup vs Su Jeong Jang (non prima ore: 01:00)



3. [1/WC] Shuai Zhang vs Rebecca Peterson



4. Shu-Ying Hsieh / Su-Wei Hsieh OR [3] Lesley Kerkhove / Lidziya Marozava vs Na-Lae Han / Su Jeong Jang OR [2] Eri Hozumi / Asia Muhammad (non prima ore: 05:00)

Court 1 – Ora italiana: 02:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. Na-Lae Han / Su Jeong Jang vs [2] Eri Hozumi / Asia Muhammad



WTA Honolulu Na-Lae Han / Su Jeong Jang • Na-Lae Han / Su Jeong Jang 0 2 0 Eri Hozumi / Asia Muhammad [2] Eri Hozumi / Asia Muhammad [2] 0 6 0 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Han / Jeong Jang 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Hozumi / Muhammad 15-15 30-15 ace 30-30 2-5 → 2-6 N. Han / Jeong Jang 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 E. Hozumi / Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 N. Han / Jeong Jang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 E. Hozumi / Muhammad 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 N. Han / Jeong Jang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Hozumi / Muhammad 15-0 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Han / Jeong Jang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

WTA 125 Mumbai | Cemento | $125.000 – Semifinali

Center – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 5:00 pm)

1. [O] Beatrice Gumulya / Ana Veselinovic vs [O] Victoria Rodriguez / Bibiane Schoofs



WTA Mumbai Beatrice Gumulya / Ana Veselinovic Beatrice Gumulya / Ana Veselinovic 6 4 Victoria Rodriguez / Bibiane Schoofs Victoria Rodriguez / Bibiane Schoofs 7 6 Vincitori: RODRIGUEZ / SCHOOFS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Gumulya / Veselinovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 V. Rodriguez / Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 3-4 → 3-5 V. Rodriguez / Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 B. Gumulya / Veselinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 V. Rodriguez / Schoofs 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Rodriguez / Schoofs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 5-5 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 V. Rodriguez / Schoofs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 2-1 → 3-1 B. Gumulya / Veselinovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 V. Rodriguez / Schoofs 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Gumulya / Veselinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Sabina Sharipova vs Dalila Jakupovic



WTA Mumbai Sabina Sharipova Sabina Sharipova 15 6 3 2 Dalila Jakupovic • Dalila Jakupovic 15 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Jakupovic 0-15 15-15 2-1 S. Sharipova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Sharipova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Sharipova 0-15 df 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 2-4 → 3-4 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 D. Jakupovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Sharipova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Sharipova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Jakupovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Sharipova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Jakupovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Sharipova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Sharipova 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [1] Aryna Sabalenka vs Amandine Hesse



