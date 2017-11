Challenger Andria: I risultati delle Semifinali. Filippo Baldi sconfitto al tiebreak del terzo set (Video)

Hanno nome e cognome i finalisti del tabellone del singolare negli Internazionali di Tennis Castel del Monte. A sfidarsi nell’ultimo atto dell’Atp di Andria 2017 saranno il belga Christopher Heyman e il bielorusso Uladzimir Ignatik.

Heyman ha superato nella semifinale che ha aperto la giornata di sfide il bosniaco Mirza Basic. Sfida equilibrata per larghi tratti, nella quale al 24enne, arrivato al Main Draw direttamente dalle qualificazioni, sono stati sufficienti due break nei momenti topici per definire la contesa in tre set (6/3, 5/7, 7/5). Affermazione maturata contro la testa di serie del torneo numero 3, Basic, apparso provato dalla partita giocata 24 ore prima contro il ceco Zdenek Kolar.

Combattuta punto su punto la seconda semifinale, che ha visto di fronte il bielorusso Uladzimir Ignatik, testa di serie numero 5 del seeding, e l’italiano Filippo Baldi, una delle Wild Card dell’Atp di Andria. Il primo set ha visto una serie di games vincenti al servizio da entrambe le parti, prima di chiudersi al tie-break in favore dell’azzurro. Stesso film nel secondo parziale, dove Ignatik e Baldi hanno portato a casa i giochi in battuta, ma a prevalere 7/6 è stato il bielorusso. La partita, durata più di due ore e mezza, si è chiusa con un altro tie-break nel terzo set: determinante un errore di Baldi per il successo di Ignatik, in una sfida chiusa con gli applausi del PalaSport per entrambi.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – Semifinali

PALASPORT – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 2:30 pm)

1. [3] Mirza Basic vs [Q] Christopher Heyman



CH Andria Mirza Basic [3] Mirza Basic [3] 3 7 5 Christopher Heyman Christopher Heyman 6 5 7 Vincitore: C. HEYMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 C. Heyman 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Basic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 C. Heyman 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Heyman 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Heyman 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 M. Basic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Heyman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Heyman 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 M. Basic 15-0 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 M. Basic 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Basic 0-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Heyman 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Heyman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 M. Basic 0-15 df 0-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 3-5 C. Heyman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Basic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Heyman 0-15 15-15 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Heyman 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 M. Basic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Basic – Heyman

149. Singles ranking 351.

12. 7. 1991 Birthdate 8. 10. 1993

right Plays left

2. [5] Uladzimir Ignatik vs [WC] Filippo Baldi



CH Andria Uladzimir Ignatik [5] Uladzimir Ignatik [5] 6 7 7 Filippo Baldi Filippo Baldi 7 6 6 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 6-5 → 6-6 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 U. Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* df 5-5* ace 6*-5 6-6 → 7-6 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 6-6 U. Ignatik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Baldi 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Ignatik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Baldi 15-15 ace 40-15 ace 5-5 → 5-6 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Baldi 15-0 30-0 ace ace 0-0 → 0-1

Ignatik – Baldi

171. Singles ranking 430.

14. 7. 1990 Birthdate 10. 1. 1996

right Plays right

3. [1] Sander Arends / Sander Gille vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori (non prima ore: 17:30)