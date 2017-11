Le italiane in campo nel circuito ITF (settimana del 27 novembre)

Ecco la situazione aggiornata delle tenniste azzurre impegnate la prossima settimana nei tornei del circuito ITF.

Tante nostre portacolori saranno impegnate in Tunisia, ad Hammamet, dove ci si aspettano grandi cose da Sanesi, Remondina, Samsonova e Clerici. In Repubblica Ceca, a Milovice, sarà il turno di Matteucci, Colmegna e Bronzetti.

In Spagna, a Castellon sulla terra battuta, è iscritta Lucrezia Stefanini; prosegue l’avventura sudafricana di Federica Prati e Camilla Abbate, nuovamente iscritte a Stellenbosch per il secondo torneo consecutivo sul cemento.

Sara Castellano proverà le qualificazioni nel $15.000 di Manta (Ecuador), mentre Beatrice Ottone giocherà ad Antalya.

$15.000 Milovice (Repubblica Ceca – Cemento indoor)

MD: Alice Matteucci, Martina Colmegna, Lucia Bronzetti

$15.000 Hammamet (Tunisia – Terra outdoor)

Q: Miriana Tona, Beatrice Lombardo, Emma Lioi, Cecilia Pattacini, Ilaria Sposetti, Mariagiovanna Nanti, Teodora Djordjevic

MD: Gaia Sanesi, Anna-Giulia Remondina, Ludmilla Samsonova, Giada Clerici

$15.000 Castellon (Spagna – Terra outdoor)

MD: Lucrezia Stefanini

$15.000 Cairo (Egitto – Terra outdoor)

Q: Vickie Trocker, Sophie Walzl, Chiara Pascale

MD: Verena Meliss

$15.000 Stellenbosch (Sudafrica – Cemento outdoor)

Q: Camilla Abbate

MD: Federica Prati

$15.000 Manta (Ecuador – Cemento outdoor)

Q: Sara Castellano

$15.000 Antalya (Turchia – Terra outdoor)

Q: Beatrice Ottone

Lorenzo Carini