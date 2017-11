Gli italiani in campo nel circuito Futures (settimana del 27 novembre)

Ecco la situazione aggiornata per quanto riguarda i tennisti italiani impegnati la prossima settimana nel circuito Futures.

Fabrizio Ornago sarà impegnato per la seconda settimana consecutiva in Cile; ancora Repubblica Ceca per Andres Gabriel Ciurletti, costretto alle qualificazioni a Praga. Stessa sorte per Winkler, Portmann e Fellin, gli unici tre azzurri a rappresentare la nostra nazione al Cairo.

A Ramat Hasharon, in Israele, ci sarà Matteo Viola nel tabellone principale mentre alle qualificazioni prenderà parte il 49enne siciliano Maurizio Grana, classificato 3.4. Quasi impossibile per lui potersi esprimere alla pari contro giocatori con ranking mondiale, ma bravo a sfruttare il poco appeal del torneo ed a provare questa esperienza.

Come ogni settimana, anche da lunedì saranno tanti gli italiani divisi tra Hammamet ed Antalya: occhi puntati su Bortolotti, Carli e Brancaccio per quanto riguarda il torneo tunisino, Luca Giacomini per il torneo turco.

CILE F2 – Talca (Terra outdoor)

MD: Fabrizio Ornago

REPUBBLICA CECA F12 – Praga (Cemento indoor)

Q: Andres Gabriel Ciurletti

EGITTO F36 – Il Cairo (Terra outdoor)

Q: Georg Winkler, Kevin Portmann, Manfred Fellin

ISRAELE F16 – Ramat Hasharon (Cemento outdoor)

Q: Maurizio Grana (49 anni)

MD: Matteo Viola

TUNISIA F37 – Hammamet (Terra outdoor)

Q: Davide Castorino, Giorgio Ruello, Riccardo Siciliano, Marco Ruello

MD: Marco Bortolotti, Cristian Carli, Raul Brancaccio, Alessandro Luisi, Antonio Zucca, Matteo De Vincentis

TURCHIA F45 – Antalya (Terra outdoor)

Q: Paolo Montemurro, Gregorio Biondolillo, Alessio Demichelis, Andrea Morlotti, Lorenzo Reale

MD: Luca Giacomini

Lorenzo Carini