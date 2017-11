Kei Nishikori potrebbe saltare l’Australian Open e parla del problema al polso: “Quel giorno sentii un dolore che non avevo mai sentito in vita mia. La mia normale racchetta è ancora molto pesante per questa fase di recupero.”

Kei Nishikori ha affrontato negli ultimi mesi un periodo molto complicato.

Il giapponese, 27 anni, ha avuto un serio problema al polso destro durante un allenamento prima del torneo Masters 1000 di Cincinnati ed ha temuto per il peggio.

“La mia situazione al polso era molto complicata. Quel giorno sentii un dolore che non avevo mai sentito in vita mia. Era diverso da tutti gli altri infortuni avuti in passato. Era come se il mio polso mi fosse sfuggito dalla mano”.

Nishikori ancora non sa quando ritornerà in campo: “Spero di tornare a giocare in Australia e in tal caso giocherò a Brisbane e Sydney. Se ancora non starò bene, giocherò solo a febbraio il nuovo torneo di Long Island”.

Nishikori è ritornato a toccare la racchetta solo nelle ultime settimane, ma con una racchetta più leggera di quella abituale: “La mia normale racchetta è ancora molto pesante per questa fase di recupero.”.