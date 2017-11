Bernard Tomic non riceverà una wild card per l’Australian Open. L’australiano è stato invitata per i Play-Off

Bernard Tomic non riceverà una wild card per il tabellone principale dell’Australian Open, sia per i suoi risultati sia per il suo atteggiamento in campo, e la Federazione Aussie gli ha offerto un’alternativa.

Consiste nella partecipazione ai playoff Australian Open 2018 che si svolgono nelle settimane che precedono il primo Grande Slam dell’anno, tra i giocatori australiani che cercano una wild card per il tabellone princopale.

Questa formula fa si che l’invito abbia una certa meritocrazia, ma resta da vedere se Tomic accetterà questo invito.

Dichiara Leyton Hewitt: “Deve rimettersi a giocare come sa per accedere al tabellone principale dello Slam di casa. Tutti conosciamo il tipo di tennis che può giocare, deve tornare a quel livello e deve impegnarsi da vero professionista. Non richiederemo altre wild card fino a quando non vedremo cosa succederà in questi ‘playoff’”.