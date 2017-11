Houston abbiamo un problema....nubi sullo shot clock?

Cambio in corsa?

Inizia con delle nubi lo Shot Clock nei tornei del Grand Slam.

Diverse fonti ci informano che la regola dei 25 secondi tra un punto con il cronometro in campo sarà applicata nel 2018 solo nei tornei di qualificazione dei tornei dello Slam, come già accaduto agli US Open quest’anno.

Nella dichiarazione inviata dall’ITF, il board non aveva fatto alcun riferimento al fatto che questa regola specifica sarebbe stata applicata solo per le qualificazioni. Le restanti regole, invece, resteranno invariate.

Attendiamo un nuovo comunicato da parte dell’ITF per chiarire questa vicenda.