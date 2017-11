Krystina Pliskova e la relazione passata con Nick Kyrgios: “Non è stato così bello”

Nick Kyrgios ha frequentato in passato la ceca Krystina Pliskova.

È stata la stessa Pliskova a rivelarlo: “Ho avuto qualche rapporto con i colleghi, una storia d’amore con Kyrgios che preferirei cancellare. Non è stato così bello”.

“i ragazzi ci provano, soprattutto i giovani” (ride). Ora Krystina è impegnata in una relazione con Dominik Volk.

Krystina però non ha in programma il matrimonio nel suo futuro: “Stiamo insieme soltanto da due anni. È due anni più giovane e ne è consapevole. Non stiamo pensando al matrimonio”.