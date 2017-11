Il 2017 di Andreas Seppi: gli anni passano ma la passione rimane

Andreas Seppi è un tennista encomiabile: mai un atteggiamento sopra le righe, solo tanta passione tennistica che lo porta all’età di 33 anni a girare il mondo in cerca del risultato che possa far rivivere i tempi migliori, quando si arrivò al best ranking di numero 18 al mondo, si vinsero tornei su tutte le superfici (erba, terra e cemento rispettivamente a Eastbourne, Belgrado e Mosca) e si raggiunsero risultati di prestigio in tutti i Major. Il 2017 ormai in conclusione non passerà di certo alla storia come l’anno di grazia di Seppi ma comunque la voglia di continuare a lottare non si è mai persa.

È stata una stagione da 27 vittorie e 28 sconfitte, più nello specifico 7/6 sul cemento outdoor, 5/8 su terra rossa, 7/9 sul cemento indoor e 6/4 su erba. Un ranking di numero 87 ATP, lontano anni luce dalla sua epoca d’oro eppure Seppi inizia l’anno come meglio non si può: a Melbourne nel primo Slam del 2017 arriva fino agli ottavi di finale, superando Mathieu all’esordio, Kyrgios in un bellissimo match vinto 10/8 al quinto per una dolcissima rivincita, il belga Darcis prima di cedere agli ottavi a Wawrinka in 3 tie break. Un risultato che lascia ben sperare per il resto della stagione ma purtroppo, si tratterà del punto più alto raggiunto.

2T a Sofia, 2T a Miami saltando Indian Wells, prima di passare alla terra rossa, con poco successo: 1T a Montecarlo, 2T a Barcelona, 1T a Monaco, qualificazioni fallite a Madrid, sconfitta all’esordio al Foro Italico, prima di un doppio secondo turno francese a Lione e al Roland Garros, battendo Giraldo ma uscendo sconfitto nel derby tricolore con Fognini in 3 parziali. L’erba dà decisamente più soddisfazioni: 2T in Olanda a ‘s – Hertogenbosch, semifinale nel nuovo torneo turco di Antalya, prima di superare Gombos all’esordio di Wimbledon e cedere al turno successivo al bombardiere Kevin Anderson, in 3 set combattuti.

L’estate nordamericana dà meno del solito, giocando solo a Winston Salem (3T) e New York, dove cede all’esordio a Bautista – Agut, giocatore abile ma che il miglior Seppi saprebbe benissimo mettere in difficoltà. Il challenger di Genova su terra battuta è solo una (infelice) parentesi: in un attimo inizia infatti la stagione indoor. Qui Seppi sa che deve fare punti per garantirsi la top100, per questo alterna il circuito maggiore ai challenger: purtroppo però, soprattutto negli appuntamenti minori, non raccoglie i frutti sperati. 1T a Metz, quarti di finale al challenger di Ortisei, l’ottimo torneo di Mosca dove raggiunge i quarti battendo anche Kohlschreiber e mettendo in difficoltà Dzumhur, tennista on fire in questo finale di stagione. Il 2017 si chiude però con le qualificazioni fallite a Vienna e Parigi Bercy prima di centrare i quarti di finale tanto a Bratislava quanto Brescia, entrambi tornei del circuito challenger, appuntamenti che se Andreas gioca dovrebbe lottare per vincere.

È stato un anno strano, con un bellissimo inizio ma che non soddisfa pienamente: il nuovo anno per il classe ’84 si spera sia libero da noie fisiche e possa dare la possibilità di togliersi ancora soddisfazioni importanti, i giusti traguardi che un campione di stile come Andreas Seppi meriterebbe, almeno ancora una volta.

Alessandro Orecchio