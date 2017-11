Maria Sharapova indagata per frode immobiliare in India

Maria Sharapova, ex numero uno al mondo, è indagata in un caso di frode immobiliare da milioni di dollari in India.

La trentenne russa aveva dato la sua immagine per la costruzione di un edificio di lusso a Gurgaon, vicino a Nuova Delhi, ma il progetto è stato abbandonato e gli investitori stanno chiedendo un risarcimento alla corte della capitale indiana.

Maria è accusata addirittura di cospirazione criminale.

“Qualsiasi celebrità che sostenga un tale progetto diventa tecnicamente un agente della compagnia. Nessuno avrebbe mai investito in questo progetto senza il nome di Sharapova “, ha detto Piyush Singh, un avvocato di uno dei denuncianti.

La torre del lusso sarebbe stata chiamata “Ballet by Sharapova”. Maria è andata in India nel 2012 per lanciare il progetto, che doveva essere completato nel 2016 e comprendeva anche una scuola di tennis.

I Responsabili della costruzione di Gurgaon, Homestead Infrastructure Development hanno ricevuto milioni di dollari da numerosi clienti che erano interessate al progetto, ma alla fine i soldi sono spariti e nulla si è fatto.

Qualora dovesse essere riconosciuta colpevole dei reati di truffa e associazione per delinquere, la cinque volte campionessa Slam rischierebbe di incorrere in una pena detentiva della durata massima di sette anni.