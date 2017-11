Il furto in casa di Venus Williams

E’ di questi giorni la notizia di un furto in casa di Venus Williams. Mentre la giocatrice statunitense era impegnata nelle semifinali degli US Open, pare che uno o più ladri si siano intrufolati nella sua abitazione ed abbiamo trafugato materiale per un importo pari a circa $400.000.

L’americana, quinta giocatrice nel ranking WTA, si è tolta numerose soddisfazioni in questa stagione sul campo da tennis, ma allo stesso tempo ha dovuto fare i conti con questo furto e con il coinvolgimento in un incidente stradale nel quale ha perso la vita anche una persona.

Lorenzo Carini