Il 2017 di Paolo Lorenzi: dopo New York si è spenta la luce

Paolo Lorenzi ha giocato l’ennesimo interminabile anno tennistico, con una programmazione monstre che gli ha permesso di regalarsi gioie e ancora una volta traguardi prestigiosi: il 2017 è stato l’anno del best ranking al numero 33 ATP, delle finali a Quito e Umago, della vittoria challenger a Caltanissetta, ma soprattutto l’anno del primo ottavo di finale raggiunto in una prova dello Slam, in quella New York che già in passato aveva regalato sensazioni più che piacevoli. Purtroppo però, dopo questa bellissima prova nel Major statunitense si è spenta la luce e sono arrivate sconfitte in serie che hanno chiuso la stagione con più malumori che sorrisi.

Il classe ’81 ha messo a segno uno score complessivo di 30 vittorie e 36 sconfitte, divise in 9/14 sul cemento outdoor, 20/13 sulla terra rossa, 0/6 sul cemento indoor e 1/3 sull’erba: statistica macchiata da quella che è sembrata una trafila interminabile di L, ma fino a New York Lorenzi ha messo a segno l’ennesima stagione di alto livello.

Paolino dopo un’uscita al primo turno a Doha, inizia davvero l’anno con un 2T tanto a Sydney quanto nello Slam australiano, cedendo solo in 5 set al serbo Troicki: il cemento australiano non è di certo la sua superficie favorita e allora meglio la terra rossa sudamericana in cui ben figura soprattutto a Quito dove raggiunge la finale perdendo solo al tie break del terzo contro lo specialista in altura Estrella Burgos. Si torna al cemento ma il risultato non è ancora dei migliori: anche la tranche composta da Acapulco – Indian Wells – il challenger di Irving – Miami infatti regala poche gioie e poche vittorie.

C’è allora bisogno di tornare vicino casa, per respirare profumi più familiari: a Marrakech perde nei quarti di finale contro il ceco Vesely, a Montecarlo al secondo da Pouille, ancora contro il francesino talentuoso nella semi di Budapest, prima di saltare Roma e il Foro Italico e cedere al secondo turno del Roland Garros contro il bombardiere Isner che nonostante l’altezza sul rosso si destreggia assai bene. È il feudo rosso di Caltanissetta a regalargli un nuovo successo challenger: in finale supera in un derby tricolore Giannessi e si avvicina al best ranking.

Si passa al verde dell’erba, superando anche un turno (contro Zeballos) a Wimbledon, prima di cedere al NextGen Donaldson. È una fugace apparizione però perché si torna subito sul rosso: sulla terra battuta arriva una nuova finale, questa volta a Umago, cedendo questa volta in 2 parziali netti al russo Rublev.

L’estate nordamericana sancisce il punto più alto della stagione: 2T a Montreal, 3T a Winston – Salem, prima di arrivare a New York e raggiungere un’incredibile seconda settimana. Joao Sousa, Gilles Müller, Thomas Fabbiano, sono gli avversari messi in riga prima di cedere lottando in 4 parziali al futuro finalista, il sudafricano Kevin Anderson. Paolo Lorenzi è un cuor di leone che non molla mai, ma in quel preciso momento…si spegne la luce. Dopo gli ottavi nella Grande Mela arrivano infatti 7 sconfitte al primo turno: San Pietroburgo, Shenzen, Pechino, Shanghai, Mosca, Basilea e Parigi – Bercy. Sconfitte che non devono fare preoccupare perché arrivano in un momento della stagione in cui è evidente il calo di forma dell’italiano ma che comunque devono fare riflettere.

Lorenzi giocherà un 2018 ancora da protagonista e il suo tipo di gioco, assai dispendioso dal punto di vista energetico, ha bisogno di una programmazione in linea con i suoi quasi 36 anni (è nato il 15 dicembre del 1981): qualche torneo in meno probabilmente non sarà un dramma, è vero che è il momento ideale per monetizzare e fare cassa rimpinguando il prize money, ma siamo proprio sicuri che non si possa rinunciare a nessun appuntamento? Facendo così forse le 7 sconfitte consecutive con cui chiudere l’anno e minare le certezze in vista della successiva stagione, saranno solo un brutto ricordo.

Alessandro Orecchio