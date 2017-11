Bernard Tomic e la foto scomoda

Lontano dai campi, Bernard Tomic continua a essere nel mirino della stampa.

Questa volta il venticinquenne australiano è stato protagonista per alcune compagnie non troppo tranquille in un ristorante giapponese sulla Gold Coast, nel Queensland, in Australia.

Tomic ha cenato con Ada Onur, accusato di 12 crimini, tra cui traffico di cocaina, arrestato all’inizio di questo mese e poi rilasciato in attesa di giudizio. Al tavolo c’era anche Ahmed Dib, l’avvocato di Onur, che ha anche colto l’occasione per lodare Tomic.

“Bernie è un vero australiano – quando i suoi amici vengono accusati, rimane con loro. È la testimonianza del suo carattere.”

Già la settimana scorsa, il giocatore australiano è stato accompagnato dal presunto spacciatore alla festa “Maxim Hot 100”.