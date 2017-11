Toni Nadal dopo 27 anni lascia Rafael: “Devo ringraziare infine di cuore il massimo responsabile della mia fortuna: mio nipote Rafael”

Toni Nadal, zio e allenatore di Rafael Nadal, ha salutato suo nipote lunedì, attraverso una lettera pubblicata sul quotidiano “El Pais”, dove mette la fine al rapporto dopo 27 anni, che hanno portato alla conquista di 75 titoli, 16 dei quali nei tornei del Grande Slam.

“Il Masters della scorsa settimana è stato il capitolo finale della mia carriera di allenatore di mio nipote Rafael. Concludo una tappa felice lunga 27 anni, iniziata il giorno in cui il figlio di mio fratello Sebastian è entrato nel mio campo da tennis, a soli tre anni. Oggi vi lascio, ma il mio cammino nel mondo del tennis non finisce qui. Continuerò, perché il mio entusiasmo e il mio amore per questo sport, per fortuna, rimangono intatti.

Sin dall’inizio della carriera tennistica di mio nipote ho cercato di sviluppare in lui un carattere forte e deciso, per affrontare in particolare le difficoltà del tennis, ma anche quelle della vita in generale, con la quale il tennis ha molti punti in comune. Sono stato più fastidioso che gentile, e più esigente che permissivo. Gli ho dato più motivi per essere insoddisfatto che per essere felice, e gli ho sempre lasciato tutta la responsabilità. Francisco De Quevedo diceva che “chi si aspetta che nella vita tutto sia di proprio gradimento, troverà molti problemi”, e io non ho mai voluto facilitare le cose a Rafael.”

“Ho avuto la fortuna di vivere con una generazione di grandi giocatori, e ho sempre creduto che la difesa dei miei interessi non dovesse impedirmi di osservare gli altri da una prospettiva più o meno corretta. Non ho mai pensato che la rivalità dovesse andare anche oltre al campo e non ho mai considerato nessun rivale come un nemico. Questo mi ha permesso di apprezzarli, rispettarli e imparare da tutti loro.

Devo ringraziare infine di cuore il massimo responsabile della mia fortuna: mio nipote Rafael. La relazione con lui è sempre stata stranamente facile visto il mondo in cui ci muoviamo. Grazie alla sua educazione, il suo rispetto e la sua passione, ho potuto trasmettergli il mio modo di intendere questa professione. Grazie a lui ho vissuto esperienze che hanno superato tutti i miei sogni di allenatore. Ho viaggiato al suo fianco verso località incredibili e ho incontrato e conosciuto persone di rilievo, provenienti da molti ambiti. Oggi mi sento molto apprezzato e amato, perché la sua figura ha valorizzato la mia, molto più di quanto meritassi.”

Toni Nadal si concentrerà ora sull’accademia di Maiorca, e Rafael sarà seguito nel circuito da Carlos Moya e Francis Roig.