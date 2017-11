David Goffin: ” Dimitrov è stato migliore di me in finale e ha vinto. Ho battuto Roger e Rafa ma alla fine ho perso la finale”

David Goffin ha vissuto a Londra la migliore settimana della sua carriera, raggiungendo la finale dell’ATP World Tour Finals dopo aver sconfitto Rafael Nadal nella fase a gironi e Roger Federer in semifinale, ma non ha vinto il titolo, avendo perso con Grigor Dimitrov due volte, sia nella fase a gironi che nella finalissima.

“Non penso che sia stato ingiusto battere Nadal e Federer e poi non vincere la Masters Cup. Le cose sono come sono. Dimitrov è stato migliore di me in finale e ha vinto. Ha giocato molto bene tutta la settimana e non ha perso nessuna partita. Ho battuto Roger e Rafa ma alla fine ho perso la finale. Grigor meritava la vittoria “, ha detto il belga, che come il bulgaro ha fatto il suo debutto alle ATP Finals.

Goffin è già concentrato sul suo prossimo obiettivo: la finale di Coppa Davis tra Belgio e Francia in programma da venerdì prossimo.