Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato della seconda giornata

Molto ricco il programma delle gare di martedì 21 novembre. Si parte alle 11 sul campo centrale del Palasport, con il giovane Enrico Dalla Valle che sfida il croato Viktor Galovic, testa di serie numero 6. A seguire, sarà la volta di Andrea Arnaboldi che se la vedrà con il belga Christopher Heyman, proveniente dalle qualificazioni. Poi toccherà alla testa di serie numero 1, Stefano Travaglia, impegnato nel derby tricolore con Andrea Basso. Nel pomeriggio, altro match tutto italiano tra Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego (tds n.7), mentre subito dopo Matteo Donati se la vedrà con il russo Evgeny Karlovskiy. Il quadro si chiude con il match più atteso dal pubblico pugliese, perché il beniamino di casa Andrea Pellegrino sfiderà il tedesco Robin Kern. Sul campo secondario di via Delle Querce, saranno impegnati la testa di serie numero 3, il bosniaco Mirza Basic (con lo svizzero Filip Horansky), e la testa di serie numero 4, il bosnicato Aldin Setkic (con il russo Denis Matsukevich). A seguire anche la sfida tra l’olandese Igor Sijsling e il francese Constant Lestienne. L’ingresso alle strutture è gratuito.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Viktor Galovic vs [WC] Enrico Dalla Valle



2. [Q] Christopher Heyman vs Andrea Arnaboldi



3. [1] Stefano Travaglia vs Andrea Basso



CH Andria Stefano Travaglia [1] • Stefano Travaglia [1] 15 6 0 Andrea Basso Andrea Basso 15 3 2

4. [Q] Andrea Vavassori vs [7] Lorenzo Sonego (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Matteo Donati vs Evgeny Karlovskiy



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Andrea Pellegrino vs Robin Kern (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Horansky vs [3] Mirza Basic



2. [4] Aldin Setkic vs [LL] Denis Matsukevich



3. [Q] Constant Lestienne vs [PR] Igor Sijsling



4. Laurynas Grigelis / Zdenek Kolar vs [WC] Enrico Dalla Valle / Mark Vervoort (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Christopher Heyman / Filip Horansky vs [4] Ivan Gakhov / David Vega Hernandez



Il match deve ancora iniziare

6. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [Alt] Alessandro Bega / Lorenzo Frigerio



Il match deve ancora iniziare