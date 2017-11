Grigor Dimitrov: adesso viene il bello

Le ultime ATP Finals appena concluse a Londra ci hanno consegnato uno scenario surreale: tanti assenti, un infortunio e una caduta dal rumore importante, un grande favorito clamorosamente sconfitto in semifinale e un vincitore a sorpresa, almeno per tutto ciò che si preannunciava alla vigilia in appuntamento quanto mai particolare.

Non è stato di certo il primo torneo vinto dal talentuoso Grigor Dimitrov ma la sensazione è che il bulgaro a Londra sia diventato “grande”: in una stagione che l’ha visto rientrare in top 10 il classe ’91 ha raggiunto la semifinale nello Slam australiano, vinto a Brisbane, sul cemento di casa a Sofia, conquistato il primo Masters1000 della carriera a Cincinnati prima di chiudere in bellezza appunto a Londra.

Tre vittorie su tre nel round robin (3 set all’esordio su Thiem più due facili facili contro Goffin e Carreno Busta), una semifinale lottata contro Sock in 3 parziali e una rivincita quasi concessa al belga Goffin nell’atto conclusivo, vinto contro un giocatore ritrovato per l’occasione e domato solo per 7/5 – 4/6 – 6/3: certamente non è stato un cammino in cui ha incontrato mostri sacri della racchetta dei nostri giorni ma quando qualcuno manca nelle fasi salienti di un appuntamento importante l’assente…è proprio l’unico responsabile. Homo faber fortunae suae dicevano i latini e Dimitrov in questo 2017 ha lavorato egregiamente alla sua carriera, andando oltre i forfait e i problemi altrui.

Non dev’essere facile essere un predestinato della racchetta, colui che deve raccogliere l’eredità talentuosa di Roger Federer, discepolo prediletto per braccio e rovescio delizioso: anni di aspettative disattese, accanto ad allenatori che hanno cercato di snaturare il suo modo di giocare e la sensazione crescente che forse, il tutto, era un grande bluff. Siamo chiari: nessuno ha messo mai in dubbio la bravura di Dimitrov, la paura era che non sbocciasse come campione. E invece, a Londra, Grigor ha fatto boom, avrà pure messo a segno una vittoria condizionata da alcuni fattori fortunosi, ma ha saputo cogliere al volo l’occasione, capacità che solo i migliori posseggono.

Adesso però, il nuovo numero 3 del ranking ATP deve dimostrare che non si è trattato di un effimero fuoco di paglia: se Dimitrov vuole zittire gli scettici che non lo vedono top player e degno Maestro delle Finals ha una sola arma in suo possesso…vincere uno Slam, almeno uno. In Australia l’occasione sarà di nuovo propizia: Federer e Nadal smaltiranno le tossine di questo fine anno? Che Djokovic e che Murray vedremo al rientro? La NextGen riuscirà a colmare il gap nei Major? Tanti interrogativi e un unico, grande indiziato per mettere a segno un colpaccio. I numeri sono dalla sua parte: il bel tennis e i veri appassionati non possono che fare il tifo per Grigor Dimitrov, finora conosciuto (ingiustamente) più per i suoi flirt che per i suoi successi in campo. Melbourne dopo Londra potrebbe sancire la sua consacrazione definitiva.

Alessandro Orecchio