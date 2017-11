Dal 2018 nel circuito Junior si sperimenterà la regola del No-Let

Le innovazioni sembrano avere una certa continuità e anche l’ITF ha deciso di unirsi alla corrente di pensiero per sopprimere la regola del Let.

Per tutta la stagione 2018 nei tornei Junior ci sarà l’abolizione di questa regola e quindi quando un giocatore al servizio colpirà con la pallina il nastro ed ovviamente entrerà nel rettangolo si giocherà il punto e non ci si fermerà come oggi accade.

Non ci sono ancora però piani seri per estendere questo cambiamento ai tornei del circuito Future, ma a seconda di come andrà al livello junior, queste nuova regola potrebbe avere continuità o meno in futuro.

Camillo Santini