Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato del Day 1

Da oggi si parte con il tabellone principale al Challenger Atp di Andria. La prima sfida è in programma alle ore 14 sul campo centrale tra il ceco Zdenek Kolar e l’italiano Lorenzo Frigerio. A seguire Alessandro Petrone affronterà il bielorosso Uladzimir Ignatik (testa di serie numero 5). Non prima delle 17,30 sono in programma altri due impegni per i tennisti italiani. Prima ci sarà Alessandro Bega che se la vedrà con la testa di serie numero 2 del seeding, il lituano Ricardas Berankis. Chiude la prima giornata del torneo internazionale, il match tra il francese Albano Olivetti e l’azzurro Matteo Viola. Sul campo secondario di via Delle Querce, spazio alle partite di doppio, e tra queste spicca l’impegno (alle ore 15) della coppia italiana Baldi/Pellegrino che affronterà la coppia composta dal bielorusso Bury e dall’ucraino Uzhylovskyi.

Ieri, intanto si sono concluse le qualificazioni che hanno permesso ad altri due italiani di entrare nel main draw. Sono quattordici, infatti gli azzurri iscritti al tabellone principale. Gli ultimi due sono Andrea Vavassori e Gianluca Di Nicola. Qualificati anche il francese Lestienne ed il belga Heyman. L’ingresso al palasport di viale Germania è gratuito.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Zdenek Kolar vs Lorenzo Frigerio



CH Andria Zdenek Kolar [8] • Zdenek Kolar [8] 0 6 6 0 Lorenzo Frigerio Lorenzo Frigerio 0 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Z. Kolar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 L. Frigerio 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 Z. Kolar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Frigerio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Frigerio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Frigerio 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Frigerio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Frigerio 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Frigerio 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Alessandro Petrone vs [5] Uladzimir Ignatik



Il match deve ancora iniziare

3. Alessandro Bega vs [2] Ricardas Berankis (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Albano Olivetti vs Matteo Viola (non prima ore: 20:00)



Il match deve ancora iniziare

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



CH Andria Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi [3] • Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi [3] 15 3 Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 3-5 F. Baldi / Pellegrino 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 3-3 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Baldi / Pellegrino 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bury / Uzhylovskyi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Gabor Borsos / Constant Lestienne vs Evgeny Karlovskiy / Denis Matsukevich



Il match deve ancora iniziare

3. Riccardo Ghedin / Walter Trusendi vs [2] Tomasz Bednarek / David Pel (non prima ore: 18:00



Il match deve ancora iniziare