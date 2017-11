Campionato Serie A1 Femminile: Definite le semifinali

Nell’ultima partita della fase a gironi della serie A1 femminile a squadre l’US Tennis Beinasco ha provato a contrastare la forza delle portacolori del TC Parioli riuscendoci solo a tratti. Un bravo in particolare merita Federica Di Sarra che ha superato in bello stile Nastassia Burnett, già top 200 Wta, con lo score di 6-1 7-5. Primo set a senso unico, con la laziale dell’US Tennis Beinasco avanti nello score e nell’atteggiamento di campo, tanto da sigillare la prima parte della sfida con un netto 6-1. Nel secondo set la Burnett ha iniziato a mulinare con maggior efficacia il suo diritto riuscendo a fare match pari con la Di Sarra. Sul 5-5 la tennista del Beinasco è andata al servizio e lo ha tenuto, come già fatto due game prima e nell’occasione anche annullando alla rivale di giornata alcune palle break. Ed il break è arrivato nell’ultimo gioco in favore della Di Sarra che ha chiuso l’incontro alla seconda occasione utile: “Sto giocando bene e mi godo questo momento di forma stagionale. Avrei potuto chiudere l’anno con il 4 in classifica (400esima piazza Wta) ma mi sono mancati alcun risultati. In ogni caso una buona stagione, la mia, dopo due anni trascorsi senza fare tornei internazionali. In serie A1 siamo state un po’ sfortunate, soprattutto nel doppio confronto contro Genova. Ora pensiamo ai playout”.

Il punto dell’1-1 per il TC Parioli è arrivato dalla racchetta di Martina Biagianti, classe 2001, che si è imposta a Maria Canavese, giocatrice del Beinasco che ha sostituito Federica Rossi, fermata da un piccolo problema fisico. Un po’ di rammarico per la Canavese che nel primo set era avanti 4-1 e nel secondo 4-2 prima di capitolare in entrambe le occasioni sul punteggio complessivo di 6-4 7-5.

Nulla da fare nel terzo singolare anche per Reka – Luca Jani (Beinasco) che ha alzato bandiera bianca contro l’aostana del TC Parioli, Martina Caregaro, come sempre efficace quando riesce a modulare potenza e capacità tattica. Nella circostanza ci è riuscita terminando l’incontro in modo vittorioso con il punteggio di 6-2 7-5. La parola fine al testa a testa è stato posto dal doppio, con successo del TC Parioli, rappresentato dal tandem Caregaro/Biagianti su quello locale formato da Di Sarra e Canavese. Affermazione del primo per 6-2 6-3 e punteggio che recita al termine TC Parioli – US Tennis Beinasco 3-1. Nei prossimi due fine settimana sfide incrociate contro il TC Ceriano (la prima in esterna e la seconda in casa) per conquistare la permanenza nella massima serie.

GIRONE 1

USD Tennis Beinasco – Tennis Club Parioli ASD 1-3

Martina Caregaro (P) b. Reka-Luca Jani (B) 62 75

Federica Di Sarra (B) b. Nastassja Burnett (P) 61 75

Martina Biagianti (P) b. Maria Canavese (B) 64 75

Martina Caregaro/Martina Biagianti (P) b. Federica Di Sarra/Maria Canavese (B) 62 63

G.A. Cristina Brandazza; arbitri: Luca Laugero, Beatrice Anselmi

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – Tennis Club Genova 1893 1-3

Alberta Brianti (G) b. Alice Matteucci (C ) 62 62

Liudmila Samsonova (G) b. Anna Floris (C ) 63 61

Debora Ginocchio (G) b. Barbara Dessolis (C ) 76(3) 62

Alice Matteucci/Barbara Dessolis (C ) b. Liudmila Samsonova/Debora Ginocchio (G) 0-1 rit.

G.A. Antonella Mura; arbitri: Gianluigi Serra, Roberto Pusceddu

CLASSIFICA

14 (6) Tennis Club Parioli ASD – play-off semifinali

13 (6) Tennis Club Genova 1893 – play-off semifinali

7 (6) USD Tennis Beinasco – play-out salvezza

0 (6) A. S. DIL Tennis Club Cagliari – play-out salvezza

GIRONE 2

C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino 4-0

Alice Balducci (F) b. Michele Alexandra Zmau (SP) 5-2 rit.

Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci (SP) 26 62 61

Chiara Arcangeli (F) b. Federica Joe Gardella (SP) 63 76(5)

Alice Balducci/Camilla Scala (F) b. Anna Maria Procacci/ Federica Joe Gardella (SP) 61 63

G.A. Nicola Antonelli; arbitri: Francesca Baldini, Andrea Benassi

Club Tennis Ceriano A.S.D. – Tennis Club Prato A.S.D. 1-3

Corinna Dentoni (P) b. Gloria Stuani (C ) 60 60

Lucrezia Stefanini (P) b. Alessia Anastasio (C ) 60 60

Maria Elena Camerin (P) b. Eleonora Leva (C ) 62 61

Gloria Stuani/Eleonora Leva (C ) b. Lucrezia Stefanini/Asia Serafini (P) 2/2 rit.

G.A. Emanuele Maffezzoni; arbitri: Martina Baldi, Riccardo Scodellaro

CLASSIFICA

16 (6) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD – play-off semifinali

11 (6) Tennis Club Prato A.S.D. – play-off semifinali

7 (6) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino – play-out salvezza

0 (6) Club Tennis Ceriano A.S.D. – play-out salvezza