Campionato Serie A1 Maschile: I risultati dell’ultima giornata

Il Ct Palermo chiude il girone al terzo posto. Adesso testa ai play out. Domenica 19 novembre, nell’ultima sfida della prima fase, è giunta la sconfitta per 5-1 contro i campioni in carica del Park Genova. Va detto che quest’oggi era assente il numero 1 Salvatore Caruso, il quale tornerà arruolabile a partire dalla prossima gara. La doppia sfida che mette in palio la permanenza in serie A1 è in programma il 26 novembre e il 3 dicembre. Il match di ritorno si svolgerà tra le mura amiche. Un fattore che i siciliani sperano possa essere decisivo.

Il nome dell’ avversaria del team guidato da Giovanni Valenza e Davide Cocco, sarà reso noto martedì 21 novembre alle 11 al termine del sorteggio che si svolgerà a Roma.

Lo sgambetto a sorpresa alla capolista non riesce e il Circolo Tennis Massa Lombarda chiude la sua seconda avventura nel campionato di serie A1 maschile rimediando la prima battuta d’arresto. Nella sesta e ultima giornata la formazione romagnola, sui campi del Ct Villa Bolis, a Barbiano di Cotignola, ha infatti ceduto per 4-2 al Tennis Club Italia Forte dei Marmi, che rispetta il ruolo di favorita del girone 3 e con il primo posto in classifica stacca il pass per le semifinali play-off, mentre il team targato Oremplast con la seconda posizione messa al sicuro già in precedenza si garantisce la permanenza in categoria senza dover passare dai play-out, destino riservato invece alle formazioni terze e quarte classificate dei quattro gironi in cui si articola la massima serie (16 club partecipanti).

Alla squadra capitanata da Michele Montalbini non è bastato uno Stefano Travaglia (numero 136 Atp) in versione extralusso, capace di mettere sotto per la seconda volta in meno di un mese in questa competizione Paolo Lorenzi, numero 43 della classifica mondiale ed elemento di punta della squadra versiliese, finalista lo scorso anno e vincitrice di due scudetti nel recente passato. Se a Forte dei Marmi il 25enne di Ascoli Piceno l’aveva spuntata in tre set, in questo caso ha fatto ancor meglio, imponendosi per 6-2 6-4 sul tennista senese. Analoga impresa non è riuscita però a Federico Gaio (n. 251 Atp), che ha ceduto per 6-3 7-5 a un solido Matteo Donati, e anche i due singolari da regolamento riservati ai giocatori ‘vivaio’ sono stati appannaggio dei toscani, con i giovani Samuele Ramazzotti e Lorenzo Rottoli (al rientro dopo l’infortunio alla caviglia patito proprio all’andata) sconfitti rispettivamente da Marco Furlanetto ed Edoardo Graziani. Il 3-1 dopo i singolari dava la certezza della prima poltrona alla formazione versiliese (le bastava infatti il pari), poi l’esito dei doppi con un successo per parte ha definito il risultato.

“Ci abbiamo provato a mettere in discussione il primato di Forte dei Marmi, senza riuscire a sovvertire il pronostico – commenta, senza alcuni tipo di rimpianto, il presidente Fulvio Campomori – Travaglia ha disputato un grande match contro Lorenzi, mentre Gaio nonostante un buon secondo set non è riuscito a contrastare un Donati davvero in forma in questo periodo. Ecco allora che la componente ‘vivaio’ poteva essere determinante per sperare nel colpo a sorpresa: Rottoli se l’è sentita di scendere in campo ma alla prova dei fatti non aveva ancora recuperato al cento per cento, mentre Ramazzotti è incappato nella prestazione meno brillante dopo un campionato da protagonista. Non potendo più sperare nella vittoria sorpasso, abbiamo poi deciso di dare spazio ai giovani anche in doppio. Abbiamo terminato con una sconfitta, ma il bilancio è ampiamente positivo visto che per il secondo anno di fila abbiamo raggiunto la salvezza dalla porta principale, senza ricorrere agli spareggi, quello che era il nostro obiettivo primario, e questo non è un risultato affatto scontato o banale. Da domani cominceremo a ragionare sull’edizione 2018, sia in termini di organico che soprattutto in vista della nuova struttura che sarà realizzata e ci consentirà finalmente di disputare la A1 a Massa Lombarda. E sarebbe davvero il coronamento di un sogno poter centrare i play-off giocando sui nostri campi di casa”.

Per conquistare il secondo posto del girone, che significava salvezza diretta, al Tennis Club Crema serviva almeno un punto. Ma nell’ultima giornata del Campionato nazionale di Serie A1, in trasferta contro il Tennis Club Prato, il pareggio non è arrivato, e la sconfitta per 4-2 (stesso risultato della gara d’andata) ha completato l’elenco dei verdetti del Girone 4. Tennis Club Parioli alle semifinali scudetto, Tennis Club Prato secondo (e salvo), Tc Crema e Ata Battisti Trentino ai play-out, da giocare con formula di andata e ritorno, fra domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre. Un verdetto amaro, soprattutto se si ripensa alla semifinale di 12 mesi fa, quando i cremaschi si arresero solo al Tc Italia di Forte dei Marmi. Ma questa è la conferma del grande equilibrio che regna nel massimo campionato nazionale a squadre: bastano pochi punti e un pizzico di fortuna in più (o in meno) per indirizzare un’intera stagione. L’1-3 della mattinata, con la sola vittoria del solito encomiabile Adrian Ungur (imbattuto in singolare, con 6 vittorie su 6), ha incanalato il confronto a favore dei toscani, a segno con Jacopo Stefanini, Matteo Trevisan e Lorenzo Sonego. Ai lombardi va comunque il merito di averci provato fino in fondo, sfiorando nei doppi un 3-3 che avrebbe cambiato tutto.

Alessandro Coppini e Andrey Golubev hanno infatti compiuto una mezza impresa accorciando le distanze grazie al successo contro Matteo Trevisan e Jan Mertl, arrivato per 3-6 6-3 13/11 all’ottavo match-point utile, dopo che i primi sette erano scivolati via. Ma la seconda rimonta, tentata da Filippo Mora e Adrian Ungur, non si è completata. La coppia cremasca ha recuperato un set di svantaggio e portato al long tie-break finale il duello contro Sonego/Stefanini, ma il duo pratese è partito meglio e l’ha spuntata per 7-6 3-6 10/4, chiudendo definitivamente i conti. “È capitato spesso che nei doppi – dice il capitano Armando Zanotti – ci sia mancato un pizzico di fortuna, perdendo degli incontri per pochissimi punti. Ma il nostro obiettivo per il 2017 era la salvezza e ce la giocheremo nelle prossime due settimane. Siamo pronti a lottare”. Martedì alle ore 11, nella sede della Federazione Italiana Tennis a Roma, il sorteggio del tabellone dei play-out. Per Crema ci sarà una delle quarte classificate degli altri tre gironi: Tennis Club Schio (Vicenza), Tennis Club Pistoia o Tennis Club Sinalunga (Siena).

GIRONE 1

Tennis Club Genova 1893 – A.D. Tennis Club Palermo Due 1-5

Marco Cecchinato (PA2) b. Edoardo Eremin (G) 64 63

Carlos Taberner Segarra (PA2) b. Francesco Picco (G) 26 60 64

Antonio Campo (PA2) b. Matteo Siccardi (G) 61 61

Alberto Cammarata (PA2) b. Jacopo Eugenio Accatino (G) 63 64

Alessandro Motti/Francesco Picco (G) b. Marco Cecchinato/Francesco Palpacelli (PA2) 26 76(4) 10-7

Antonio Campo/Carlos Taberner Segarra (PA2) b. Jacopo Eugenio Accatino/ Matteo Siccardi (G) 75 63

G.A. Renzo Perfumo; arbitri: Daniel Esposito, Stefano Gennari, Fausto Marchesini

Circolo Tennis Maglie A.S.D. – Tennis Club Sinalunga 3-3

Jozef Kovalik (S) b. Yannick Jankovits (M) 76(11) 61

Pietro Licciardi (S) b. Erik Crepaldi (M) 26 62 2-1 rit.

Giorgio Portaluri (M) b. Davide Galuppo (S) 64 62

Francesco Garzelli (M) b. Alessandro La Cognata (S) 62 60

Francesco Garzelli/Gabriele Frisullo (M) b. Alessandro La Cognata/Davide Galuppo (S) 63 46 10-4

Pietro Licciardi/Josef Kovalik (S) b. Giorgio Portaluri/ Yannick Jankovits (M) 62 76(3)

G.A. Stefano Cavaliere; arbitri: Luca Cavalieri, Fabrizio Gentile, Fabio Tannoia

CLASSIFICA

14 (6) Circolo Tennis Maglie A.S.D. – play-off semifinali

10 (6) Tennis Club Genova 1893 – resta in A1

6 (6) A.D. Tennis Club Palermo Due – play-out salvezza

4 (6) Tennis Club Sinalunga A.S.D. – play-out salvezza

GIRONE 2

Tennis Club Pistoia A.S.D. – Circolo Canottieri Aniene A.S.D. 0-6

Simone Bolelli (A) b. Adelchi Virgili (P) 64 60

Liam Caruana (A) b. Lorenzo Vatteroni (P) 61 62

Jacopo Berrettini (A) b. Tommaso Brunetti (P) 61 63

Flavio Cipolla (A) b. Patrick Prader (P) 62 64

Riccardo Di Nocera/Riccardo Perin (A) b. Jacopo Landini/Francesco Capperi (P) 64 60

Jacopo Berrettini/Vincenzo Santopadre (A) b. Lorenzo Vatteroni/Leonardo Rossi (P) 64 62

G.A. Elena Bongi; arbitri: Alessandra Zanchetta, Alessandro Parlini, Igor Gradi

Circolo del Tennis Palermo ASD – Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. 1-5

Andrea Arnaboldi (GE) b. Omar Giacalone (P) 63 64

Andrea Basso (GE) b. Claudio Fortuna (P) 63 64

Gianluca Mager (GE) b. Marco Gjomarkaj (P) 61 63

Alessandro Ceppellini (GE) b. Giovanni Latona (P) 61 63

Andrea Arnaboldi/Andrea Basso (GE) b. Omar Giacalone/Claudio Fortuna (P) 1-0 rit.

Giovanni Battista Morello/Marco Gjomarkaj (P) b. Francesco Moncagatto/Gian Luca Mager (GE) 1-1 rit.

G.A. Donato Troia; arbitri: Filippo Boncimino, Jonah Ukpong, Alberto Sutera

CLASSIFICA

15 (6) Circolo Canottieri Aniene A.S.D. – play-off semifinali

15 (6) Park Tennis Club Soc. Coop. Sp. – resta in A1

4 (6) Circolo del Tennis Palermo ASD – play-out salvezza

1 (6) Tennis Club Pistoia A.S.D. – play-out salvezza

GIRONE 3

Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. 2-4

Stefano Travaglia (M) b. Paolo Lorenzi (IT) 62 64

Matteo Donati (IT) b. Federico Gaio (M) 63 75

Marco Furlanetto (IT) b. Samuele Ramazzotti (M) 76(8) 61

Edoardo Graziani (IT) b. Lorenzo Rottoli (M) 61 61

Federico Gaio/Alessio De Bernardis (M) b. Marco Furlanetto/Mattia Mancini (IT) 62 62

Matteo Donati/Walter Trusendi (IT) b. Samuele Ramazzotti/Lorenzo Rottoli (M) 61 62

G.A. Fabio Giaretta; arbitri: Stefano Sacchi, Emanuele Capra, Andrea Bellelli

Due Ponti S.S.D. ARL – Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL 5-1

Potito Starace (DP) b. Massimo Bosa (S) 60 64

Giulio Di Meo (DP) b. Pietro Pettinà (S) 60 61

Lorenzo Abbruciati (DP) b. Gabriele Broccardo (S) 61 61

Federico Teodori (DP) b. Leonardo De Rigo (S) 60 60

Massimo Bosa/Pietro Pettinà (S) b. Potito Starace/Giulio Di Meo (DP) 1-2 rit.

Lorenzo Abbruciati/Federico Teodori (DP) b. Gabriele Broccardo/Leonardo De Rigo (S) 1-0 rit.

G.A. Stefano Gneo; arbitri: Alessandro Germani, Lorenzo Chiurazzi, Martina Santantoni

CLASSIFICA

16 (6) Tennis Club Italia S.S. DIL. R.L. – play-off semifinali

11 (6) Circolo Tennis Dil. Massa Lombarda – resta in A1

5 (6) Due Ponti S.S.D. ARL – play-out salvezza

1 (6) Tennis Club Schio S.C.S.D. ARL – play-out salvezza

GIRONE 4

Tennis Club Prato A.S.D. – A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema 4-2

Lorenzo Sonego (P) b. Andrey Golubev (C ) 46 62 62

Adrian Ungur (C ) b. Jan Mertl (P) 63 76(4)

Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora (C ) 62 63

Matteo Trevisan (P) b. Alessandro Coppini (C ) 61 62

Andrey Golubev/Alessandro Coppini (C ) b. Matteo Trevisan/Jan Mertl (P) 36 62 13-11

Lorenzo Sonego/Jacopo Stefanini (P) b. Filippo Mora/Adrian Ungur (C ) 76(5) 36 10-4

G.A. Diego Testa; arbitri: Alessio Ascione, Federico De Maria, Bruno Loffredo

Tennis Club Parioli ASD – A.T.A. C. Battisti Trentino ASD 5-1

Matteo Fago (P) b. Marco Brugnerotto (B) 61 61

Gian Marco Moroni (P) b. Mattia Bernardi (B) 63 60

Francesco Bessire (P) b. Davide Ferrarolli (B) 61 60

Flavio Cobolli (P) b. Stefano D’Agostino (B) 61 57 61

Matteo Fago/Francesco Bessire (P) b. Mattia Bernardi/Davide Ferrarolli (B) 60 61

Marco Brugnerotto/Marlon Sterni (B) b. Flavio Cobolli/Gian Marco Moroni (P) 62 63

G.A. Daniela Bertinaria; arbitri: Valerio Polimanti, Fabio Buccolini, Claudia Berti

CLASSIFICA

16 (6) Tennis Club Parioli – play-off semifinali

10 (6) Tennis Club Prato A.S.D. – resta in A1

7 (6) A.S.D. e Ricreativa Tennis Club Crema – play-out salvezza

1 (6) A.T.A. C. Battisti Trentino ASD – play-out salvezza