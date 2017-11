Da Andria: Domani parte il tabellone principale (con il programma di domani)

Partono domani, lunedì 20 novembre, le gare del tabellone principale della quinta edizione del Challenger Atp di Andria.

Nel sorteggio, la testa di serie numero 1, l’italiano Stefano Travaglia, sarà impegnato in un derby tricolore con Andrea Basso. Il pubblico andriese riabbraccerà il vincitore della seconda edizione, Ricardas Berankis. Al lituano, tds numero 2, toccherà l’italiano Alessandro Bega. Tutta da seguire la sfida tra il bosniaco Mirza Basic (tds numero 3) e lo svizzero Filip Horansky. Desta curiosità, invece, il match tra l’altro bosnicaco Aldin Setkic e il giovane talento spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che gode di una wild card. Gli altri tre inviti dell’organizzazione sono andati ad altre promesse del tennis italiano. A partire dal beniamino locale Andrea Pellegrino: il biscegliese affronterà il tedesco Robin Kern. Le altre due wild card sono Filippo Baldi (affronterà il ceco Marek Jaloviec) e Enrico Dalla Valle (sfiderà il croato Viktor Galovic tds n.6).

PALASPORT – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Zdenek Kolar vs Lorenzo Frigerio

2. Alessandro Petrone vs [5] Uladzimir Ignatik

3. Alessandro Bega vs [2] Ricardas Berankis (non prima ore: 17:30)

4. Albano Olivetti vs Matteo Viola (non prima ore: 20:00)

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino

2. Gabor Borsos / Constant Lestienne vs Evgeny Karlovskiy / Denis Matsukevich

3. Riccardo Ghedin / Walter Trusendi vs [2] Tomasz Bednarek / David Pel (non prima ore: 18:00)