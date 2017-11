Andre Agassi: “mi scuso con gli otto milioni di cittadini svizzeri, ma secondo me è Rafael Nadal il miglior tennista di sempre”

Sono tanti coloro che nell’ultimo periodo hanno speso parole d’elogio per Roger Federer, in modo particolare dopo la grande stagione ma non solo. Alcuni, forse in maniera esagerata, sostengono che lo svizzero non abbia mai giocato così bene in tutto l’arco della sua carriera.

Non è della stessa opinione, però, Andre Agassi: l’americano, attuale coach di Novak Djokovic, continua a vedere Rafael Nadal come miglior giocatore della storia e accomoda Federer al secondo posto.

“Non è un dibattito democratico e mi scuso con gli otto milioni di cittadini svizzeri, ma secondo me è Nadal il miglior tennista di sempre. In particolare, non si può considerare miglior giocatore della storia qualcuno che ha perso per tantissime volte con uno stesso avversario”, ha dichiarato Agassi parlando di Roger Federer.

Lorenzo Carini