Australian Open: Prima wild card degli organizzatori a Thanasi Kokkinakis

La prima wild card è stata assegnata dagli organizzatori dell’Australian Open.

E’ Thanasi Kokkinakis, uno dei più popolari giocatori del tennis australiano che ha dovuto attraversare un lungo periodo di stop per un’operazione alla spalla che lo hanno portato fuori dal circuito per circa un anno e mezzo.

“Perdere le ultime due edizioni dell’Australian Open è stato molto difficile per me. Sono stati due anni molto complicati in termini fisici e sono molto grato a Tennis Australia per questa wild card. Non vedo l’ora di tornare a giocare a Melbourne di fronte ai miei amici e alla mia famiglia “, ha detto Kokkinakis, il cui miglior risultato nello slam aussie è il terzo turno conquistato nel 2015.