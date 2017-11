Roger Federer dopo la sconfitta alla Masters Cup: “Non mi sono mai sentito al 100%, sia con la risposta e il primo colpo dopo il servizio. Ecco perchè non sono così deluso. Penso sia da questo che venga la frustrazione anche dei match precedenti”

Roger Federer : “Oggi era partito alla grande con un netto 6-2, poi si è spenta la luce. Nel secondo sono stato brekkato e ho avuto diverse possibilità di andare sull’1-1. Non ho servito come avrei dovuto.

In quel momento ha risposto bene e si è tenuto in partita. Ha cominciato a sentirsi meglio dalla linea di fondo, non sbagliava più così tanto e rispondeva anche molto meglio sulla seconda palla.

Forse il mio gioco è calato un po’ naturalmente perchè ha giocato meglio. Forse non ho mai raggiunto il mio miglior livello perchè nel primo set è andato tutto bene ma lui non ha giocato decisamente bene.

“Non mi sono mai sentito al 100%, sia con la risposta e il primo colpo dopo il servizio. Ecco perchè non sono così deluso. Penso sia da questo che venga la frustrazione anche dei match precedenti.

Credevo comunque di riuscire a superare l’ostacolo, forse se David non avesse alzato il suo livello, avrei trovato un modo per vincere. E poi chissà cosa sarebbe accaduto in finale, un’altra opportunità contro un giocatore dal tennis diverso.

In ogni caso, penso di aver giocato un buon torneo. E’ stato un anno straordinario. Sono contento di aver giocato a questo livello dall’inizio fino praticamente alla fine, fino a oggi.”

“Mi sono divertito. Ho giocato un tennis di attacco, mi sarebbe piaciuto farlo un po’ di più oggi. Ma qualunque cosa sia successa oggi, è meno importante rispetto all’intera stagione che mi rende estremamente contento e felice.

Ora non vedo l’ora di riposarmi, stare fuori dal campo da tennis, dalla pressione, e poi giocare bene in Australia. Non vedo l’ora di giocare di nuovo lì, dove quest’anno ho vissuto i momenti più belli della mia vita.

Probabilmente farò due settimane di vacanze, è questo ciò di cui abbiamo sempre bisogno alla fine della stagione, non solo io ma anche mia moglie e i miei figli. Abbiamo la necessità tutti di trascorrere un po’ di tempo insieme, che è sicuramente la cosa più importante.”

“Poi a inizio dicembre tornerò ad allenarmi. Forse in vacanza comincerò a muovermi un po’ in modo che il ritorno all’allenamento non sia così duro. A fine anno andrò alla Hopman Cup, dove penso che giocherò il mio primo match il 30 Dicembre”.