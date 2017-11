Challenger Rio de Janeiro: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana in tabellone

Challenger Rio de Janeiro| Terra | $50.000

(1/WC) Dutra Silva, Rogerio vs Linzer, Michael

Qualifier vs (WC) Oliveira, Christian

Qualifier vs Souza, Joao

Qualifier vs (5) Monteiro, Thiago

(4) Berlocq, Carlos vs Galan, Daniel Elahi

(WC) Sakamoto, Pedro vs Gonzalez, Maximo

Marti, Javier vs Lindell, Christian

Clezar, Guilherme vs (7) Oliveira, Goncalo

(6) Arevalo, Marcelo vs Qualifier

Cachin, Pedro vs Sorgi, Joao Pedro

Hernandez-Fernandez, Jose vs Cuevas, Martin

(WC) Seyboth Wild, Thiago vs (3) Jarry, Nicolas

(8) Munar, Jaume vs Coria, Federico

Ficovich, Juan Pablo vs Arguello, Facundo

Londero, Juan Ignacio vs Casanova, Hernan

Collarini, Andrea vs (2) Elias, Gastao