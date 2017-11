Gli italiani in campo nel circuito Futures (settimana del 20 novembre)

Ecco la situazione aggiornata per quanto riguarda i tennisti italiani impegnati la prossima settimana nel circuito Futures.

L’Italia sarà rappresentata da Cile (Ornago) a Indonesia (Vilardo), passando per Repubblica Ceca (Ciurletti) ed Egitto fino ad arrivare in Tunisia. Ad Hammamet, così come ad Heraklion ed Antalya, saranno davvero tanti i nostri connazionali impegnati, sia nelle qualificazioni sia nei tabelloni principali.

INDONESIA F7 – Jakarta (Cemento outdoor)

MD: Francesco Vilardo

CILE F1 – Curico (Terra outdoor)

MD: Fabrizio Ornago

REPUBBLICA CECA F11 – Valasske Mezirici (Cemento indoor)

Q: Andres Gabriel Ciurletti

EGITTO F35 – Sharm El Sheikh (Cemento outdoor)

Q: Kevin Portmann, Andrea Borroni

MD: Marco Miceli

GRECIA F10 – Heraklion (Cemento outdoor)

Q: Simone Lombardi, Enrico Becuzzi, Vito Dell’Elba, Augusto Virgili, Federico Bove

MD: Marco Bortolotti

TUNISIA F36 – Hammamet (Terra outdoor)

Q: Antonio Zucca, Andrea Bessire, Edoardo Sardella, Edoardo Lamberti, Davide Albertoni, Giuseppe Caparco, Andrea Palmese, Tommaso Dal Santo, Giorgio Micarelli, Davide Castorino, Daniil Testa, Andrea Trapani

MD: Cristian Carli, Nicola Ghedin, Nicolò Turchetti, Alessandro Luisi

TURCHIA F44 – Antalya (Terra outdoor)

Q: Horst Rieder, Andrea Morlotti

MD: Riccardo Bonadio, Pietro Rondoni, Corrado Summaria, Davide Galoppini, Luca Giacomini

Lorenzo Carini