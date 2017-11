Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato del Primo e Secondo Turno di Qualificazione

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1°-2° Turno Quali

PALASPORT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Savino Lapalombella vs [WC] Giuseppe Tresca



CH Andria Savino Lapalombella Savino Lapalombella 0 1 Giuseppe Tresca Giuseppe Tresca 6 6 Vincitore: G. TRESCA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Lapalombella 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 G. Tresca 0-15 15-15 30-15 ace 1-4 → 1-5 S. Lapalombella 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 G. Tresca 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 S. Lapalombella 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df df 0-2 → 0-3 G. Tresca 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 S. Lapalombella 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 G. Tresca 15-0 15-15 df 15-30 df 40-40 A-40 0-5 → 0-6 S. Lapalombella 15-0 15-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Tresca 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-3 → 0-4 S. Lapalombella 15-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Tresca 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 S. Lapalombella 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2. [WC] Juan Ignacio Iliev vs [6] Denis Matsukevich



CH Andria Juan Ignacio Iliev • Juan Ignacio Iliev 0 3 6 2 Denis Matsukevich [6] Denis Matsukevich [6] 0 6 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Ignacio Iliev 2-1 D. Matsukevich 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Ignacio Iliev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Matsukevich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Ignacio Iliev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 D. Matsukevich 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Ignacio Iliev 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Matsukevich 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Ignacio Iliev 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-1 → 4-1 D. Matsukevich 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Ignacio Iliev 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Matsukevich 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-0 → 2-0 J. Ignacio Iliev 0-15 15-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Matsukevich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 J. Ignacio Iliev 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Matsukevich 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 J. Ignacio Iliev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Matsukevich 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Ignacio Iliev 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 D. Matsukevich 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Ignacio Iliev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Matsukevich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [1] Constant Lestienne vs Gabor Borsos



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Andrea Vavassori vs Aliaksandr Bury



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Gianluca Di Nicola vs [WC] Savino Lapalombella OR [WC] Giuseppe Tresca

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Luca Scelzi vs Andrea Guerrieri



CH Andria Luca Scelzi Luca Scelzi 0 0 Andrea Guerrieri Andrea Guerrieri 6 6 Vincitore: A. GUERRIERI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 L. Scelzi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 L. Scelzi 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 L. Scelzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Guerrieri 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Scelzi 0-15 df 0-30 0-40 df 0-5 → 0-6 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-4 → 0-5 L. Scelzi 0-15 df 0-30 df 0-40 df df 0-3 → 0-4 A. Guerrieri 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 0-3 L. Scelzi 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [2] Christopher Heyman vs [WC] Andrea Bolla



CH Andria Christopher Heyman [2] • Christopher Heyman [2] 0 6 5 0 Andrea Bolla Andrea Bolla 0 4 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Heyman 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Bolla 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Heyman 0-15 0-30 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Bolla 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 C. Heyman 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 A. Bolla 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Heyman 15-0 15-15 df 30-15 ace 3-3 → 4-3 A. Bolla 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Heyman 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bolla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bolla 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bolla 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Bolla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 ace 4-3 → 4-4 C. Heyman 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-3 → 4-3 A. Bolla 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Heyman 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 A. Bolla 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 C. Heyman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bolla 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Heyman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Giorgio Ricca vs [7] Francesco Ferrari



Il match deve ancora iniziare

4. Riccardo Maiga vs [5] Volodoymyr Uzhylovskyi



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Luca Scelzi OR Andrea Guerrieri vs [8] Adrian Andrzejczuk