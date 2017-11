Andy Murray si separa per la seconda volta da Ivan Lendl

Andy Murray si è diviso nuovamente con l’allenatore Ivan Lendl per la seconda volta in carriera.

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale, Andy ha fatto sapere che l’ex n.1 del mondo non è più il suo allenatore.

“Sono grato ad Ivan per tutto l’aiuto che mi ha dato e per la sua guida in tutti questi anni. Abbiamo ottenuto tanti successi ed imparato tanto lavorando insieme come una squadra. Ora la mia attenzione è tutta concentrata sulla preparazione per gli Australian Open con il resto del mio team e sul ritorno alle gare”.

Andy non ha intenzione di prendere al momento alcun coach e giocherà il primo torneo del 2018 a Brisbane.