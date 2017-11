Challenger Andria, Hua Hin, Bangalore e Rio de Janeiro: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger Andria CH | Indoor | e43.000

In attesa….

Challenger Rio de Janeiro | Terra | $50.000

In attesa……

Challenger Bangalore | Cemento | $100.000

(1) Escoffier, Antoine vs Bye

Bye vs Sood, Chandril

Shanmugam, Abhinav Sanjeev vs Sabanov, Ivan

Bye vs (5) Gojo, Borna

(2) Rawat, Sidharth vs Bye

(WC) Punna, Vishal vs (WC) Anand, Kunal

(WC) Sinha, Nitin Kumar vs Kedryuk, Alexey

Bye vs (7) Khabibulin, Timur

(3) Nakagawa, Naoki vs Bye

Kaza, Vinayak Sharma vs Virali-Murugesan, Ranjeet

Sood, Lakshit vs Radojkovic, Milan

Bye vs (8) Sabanov, Matej

(4) Prashanth, N Vijay Sundar vs Bye

Khan, Shahbaaz vs (WC) Suresh, Dhakshineswar

Vishwakarma, Siddharth vs Bendre, Anvit

Bye vs (6) Dzhanashia, Shalva

Challenger Hua Hin CH | Cemento | $150.000

(1) Robert, Stephane vs Obert, Adrian

(WC) Chanta, Thanapet vs Ollert, Lukas

Sookton-eng, Chanchai vs Babanine, Alexander

Bourchier, Edward vs (5) Niki, Takuto

(2) Moriya, Hiroki vs Kibi, Yuya

Tanuma, Ryota vs (WC) Kerdlaphee, Phongsapak

Habib, Hady vs Withrow, Jackson

Ellis, Blake vs (6) Kim, Cheong-Eui

(3) Matosevic, Marinko vs (WC) Sincharoenwattana, Nutdanai

Kritakara, Punnakrit vs Ursu, Vadym

Wattanakul, Pol vs Fallert, Florian

(WC) Kerdlapee, Kittirat vs (7) Chung, Yunseong

(4) Bai, Yan vs Mladenov, Vasko

Sinclair, Colin vs Meis, Pascal

Davydenko, Philipp vs (WC) Kovapitukted, Palaphoom

(WC) Jirapoomdaje, Pawin vs (8) Simon, Tobias