Roger Federer tra il ranking ATP e le prossime Olimpiadi e sulla Davis: “è sempre molto più difficile che possa giocarla a questo punto della mia carriera”.

Ranking ATP: “Ho 2.000 punti da difendere in Australia, lui no. Quindi c’è già un problema anche se dovessi vincere qui sarei a 140 punti sotto.

So che anche lui deve difendere tanti punti in Australia, ma non quanto me. Ecco perché per certi versi ho sempre detto che il numero uno non è un obiettivo realistico, perché alla mia età se comincio a inseguirlo potrei fare errori, e iniziare ad essere nervoso, il che non aiuterebbe la mia schiena”.

Tokyo 2020: “No. Non sapevo nemmeno esistesse questa regola dei tre incontri da giocare per poter disputare le Olimpiadi, quindi grazie per l’informazione (sorride il n.2 del mondo). Non mi sono ufficialmente ritirato dalla Coppa Davis, ma non per quel motivo.

È solo che è sempre molto più difficile che possa giocarla a questo punto della mia carriera. Non mi sono prefissato Tokyo come obiettivo. È stato doloroso non essere a Rio, ma sono stato due volte portabandiera, ho vinto l’oro, l’argento e fatto grandi cose alle Olimpiadi.

Non sto pensando così lontano da poter essere portabandiera a Tokyo”.