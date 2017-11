Da Brescia: Lacko-Travaglia con vista Melbourne (Con il programma di domani)

Sarà un bel venerdì: il pubblico degli Internazionali Città di Brescia avrà, non prima delle 17, un intrigante match tra Lukas Lacko (n.4 del tabellone) e Stefano Travaglia (n.6). Un match in cui l’azzurro potrà dire la sua. Nel frattempo, nella Night Session di giovedì, ha vinto una partita non banale contro Filippo Baldi, col punteggio di 7-6 6-3. Il lombardo gli ha tenuto testa fino all’ultima palla, confermando di vivere un ottimo momento. In certe situazioni bastano una o due palle per indirizzare la partita: il “turning point” è arrivato sul 6-6 del tie-break, quando Baldi ha commesso un grave doppio fallo. Il 2017 è stata una stagione molto importante per Travaglia, ma potrebbe regalargli ancora qualche soddisfazione. Contro Baldi ha confermato i grandi progressi al servizio: ha tirato ben 17 ace, ai quali si aggiunge un buon numero di servizi vincenti. Sarà un’arma importante contro Lacko.

Da parte sua, Baldi può essere soddisfatto perché ha giocato alla pari, ed anzi può recriminare: non solo per il già citato doppio fallo, ma anche per un paio di game girati male: in avvio, si è trovato 15-40 sul servizio dell’ascolano ma non ha sfruttato le due chance. Al contrario, nel break incassato nel secondo set era avanti 40-15. Episodi, dettagli che fanno la differenza ma su cui si può lavorare, abituandosi a giocare più partite a questi livelli. Avrà un altro test interessante ad Andria, dove riceverà una wild card per il tabellone principale. È a ridosso dei top-100 Lukas Lacko, che non ha avuto grossi problemi contro il giovanissimo Giovanni Fonio. Il piemontese ha fatto la sua partita, più che dignitosa, ma si è arreso 6-4 6-3. E pensare che nel primo set aveva anche ripreso un break di svantaggio (da 1-3 a 3-3), ma si è irrigidito quando è andato a servire sul 4-5, commettendo un doppio fallo sul setpoint.

Fonio ha messo in mostra buone cose, però è ancora lontano da questo livello. Colpisce la palla come pochi, però dovrà migliorare in risposta e in mobilità. Per Lacko, Brescia è un torneo chiave: in caso di vittoria, si garantirebbe l’accesso diretto all’Australian Open, dove peraltro deve difendere il terzo turno del 2017. Venerdì il programma scatta alle 13 con la prima semifinale del doppio, e andrà avanti fino a sera. Il match più atteso è quello di Andreas Seppi, opposto a Laurynas Grigelis alle 19.30. Ancora per venerdì, il biglietto d’ingresso costerà 10 euro per la gradinata e 15 per la tribuna tecnica (lato corto del campo). Nel weekend, il costo dei tagliandi sarà di 15 e di 20 euro.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Tomasz Bednarek / David Pel vs [2] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn

2. [8] Mirza Basic vs Alex de Minaur

3. [6] Stefano Travaglia vs [4] Lukas Lacko (non prima ore: 17:00)

4. [3] Andreas Seppi vs Laurynas Grigelis (non prima ore: 19:30)

5. Uladzimir Ignatik vs Viktor Galovic