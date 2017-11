Master ATP DAY5: Federer non lascia nemmeno le briciole ma la sorpresa è Sock.

Giornata conclusiva per il gruppo Boris Becker e tutti i riflettori sono ancora una volta per Roger Federer.

I primi a scendere in campo sono i doppisti Kontinen – Peers contro le prime riserve Ram – Klaasen: i francesi Herbert – Mahut si ritirano per una presunta influenza (ma c’è l’impegno in finale Davis che sembra essere la vera ragione) così la partita si gioca in un’atmosfera surreale. Le teste di serie numero 2 del Master cedono il primo set, dominato dai freschi Ram – Klaasen, ma poi rimontano e vincono 10/8 al terzo. Qualificazione da secondi, dietro i sorprendenti Venus – Harrison. E i forfait a torneo in corso non sono di certo finiti: domani Dodig – Granollers non giocheranno il loro ultimo incontro, confermando lo scarso periodo di forma e lasciando queste Finals con 2 sconfitte su 2.

Alle 15 è toccato a Roger Federer: il Re del tennis, nonostante fosse certo della qualificazione alla semifinale da primo del gruppo, dimostra tutta la sua voglia di tennis e la sua perenne sete di vittorie. Contro il croato Cilic, a secco di successi a Londra, Roger perde il primo set al tie break ma poi non molla e vince senza patemi d’animo i successivi due, soprattutto il terzo, portato a casa per 6/1. 600 punti conquistati in questo soddisfacente round robin: c’erano diverse insidie ma lo svizzero conferma le buone sensazioni della vigilia e conquista un primo posto assolutamente meritato. Insidioso adesso il ruolo di Federer: lo danno tutti per favorito e forse questo sta generando quel pizzico di nervosismo che anche oggi, dopo il match con Zverev dell’altro giorno, lo ha contraddistinto. Inusuale per il sempre calmo Roger.

Le sorprese del doppio Venus – Harrison conquistano ancora le copertine di questo Master e vincono il loro terzo incontro su tre disputati: primi nel gruppo, con merito, e un 2 – 0 inflitto al rumeno Tecau e all’olandese Rojer, arrivati a quest’appuntamento con tante aspettative ma usciti con le ossa rotte, figlie di 3 sconfitte in altrettanti impegni. Primi e con una semifinale che si preannuncia spettacolare e assai difficile: riusciranno a compiere un’altra piccola impresa?

Il match più atteso, e per ovvie ragioni di classifica, è stato quella della sessione serale fra Jack Sock e Alexander Zverev: in ballo una semifinale al Master, difficilmente pronosticabile per il primo fino a poche settimane fa e traguardo che profumerebbe di consacrazione per il NextGen tedesco. È stata una battaglia di nervi con una grande posta in palio: palle break a ripetizione nel primo set con Sock che fa il break decisivo nel settimo gioco, assolo tedesco nel secondo portato rapidamente a casa per 6/1, break in apertura di terzo per Zverev che sembra indirizzare il match prima di un’incredibile reazione dell’americano che in un attimo vola sul 4/1. Il tedesco trova la risposta e strappa il servizio all’americano, ancora nel settimo gioco del parziale: 7 giochi e 4 break, non male a livello di adrenalina e pathos. È Zverev il primo a tremare nel momento clou del match, quando servendo sul 4/5 commette un deleterio doppio fallo offrendo su un piatto d’argento una dolcissima semifinale a Jack Sock, l’uomo che non ti aspettavi ma che incredibilmente c’è.

Boris Becker Group

2. Roger Federer 3/0 6/2 (Semifinalista -1°Posto)

3. Alexander Zverev 1/2 4/5

5. Marin Cilic 0/3 3/6

8. Jack Sock 2/1 4/4 (Semifinalista – 2°Posto)

Alessandro Orecchio