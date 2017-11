Da Brescia: Un solido Stefano Travaglia conquista il derby contro Filippo Baldi (Con le dichiarazioni di Stefano)

L’atteso derby di ottavi di finale se lo aggiudica Stefano Travaglia. Il tennista marchigiano ha avuto la meglio in due set sull’altro azzurro Filippo Baldi, che per un set e mezzo è stato capace di tenere il passo di un buon Travaglia, ma una volta subito il break, l’unico del match e nel secondo set, ha dovuto cedere alla maggior solidità e freschezza atletica del suo avversario. Alla fine il tennista marchigiano ha conquistato l’incontro con lo score finale di 7-6 (6) 6-3 approdando così ai quarti di finale dove sfiderà il vincente di Lukas Lacko- Giovanni Fonio.

“Nel primo set c’è stata molta lotta, lui ha servito molto bene e io ho risposto come potevo, salvandomi nel secondo gioco annullando due palle break. Poi nel tie break può sempre succedere di tutto, anche lì c’è stata molta lotta, sono stato sempre sotto nel punteggio. Poi Filippo ha fatto doppio fallo sul 6-6 e son riuscito a sfruttare questo sue errore e conquistare il primo set. Nel secondo set sono riuscito a brekkarlo in un momento cruciale sul 3-2 in mio favore e poi grazie al servizio che oggi mi ha dato una gran mano sono riuscito a portare a casa la partita.”

“Domani sarà una partita come tutte le altre, dovrò entrare in campo concentrato senza pensare a vincere o perdere, ma cercare di tirare il meglio di me su ogni punto e continuare a servire bene e con tanta attenzione, dato che su queste superfici quando batti bene sei già a metà dell’opera”.

Da Brescia, Luigi Calvo