Intervista ad Andreas Seppi che ci parla di diversi argomenti interessanti: “la vittoria più bella della mia carriera? Con Federer in Australia, Ferrero in Davis e Nadal a Rotterdam. Dura da digerire la sconfitta con Kyrgios in Australia”

Andreas Seppi, nato a Caldaro, il 21 Febbraio 1984, è uno dei tennisti italiani migliori di sempre capace di vincere un tre tornei ATP su tre superfici diverse a Eastbourne su erba nel 2011, a Belgrado su terra e a Mosca su cemento indoor nel 2012. Il tennista azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale in tre tornei dello slam, Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, mentre agli Us Open non è mai andato oltre il terzo turno. Durante il Torneo Atp Challenger di Brescia, il tennista altoatesino, ancora in corsa nel torneo lombardo, ci ha rilasciato un’intervista molto interessante in cui si e ci racconta della sua carriera, della stagione che sta per concludersi, dei suoi obiettivi per il prossimo anno e tanto altro ancora.

Qual è il tuo giudizio su questa stagione 2017, che sta ormai per concludersi, prova a raccontarcela e trarne un bilancio finale.

“L’inizio della stagione 2017 è stato molto positivo, sono andato direttamente a Melbourne giocando quattro partite di altissimo livello. La partita con Kyrgios è stata una rivincita di quella disputata l’anno precedente sempre in Australia. Ha avuto un andamento analogo a quella dell’anno precedente, ma stavolta l’ho rimontato io di due set e annullandogli pure match point. Poi è arrivata la Coppa Davis in Argentina, è stato un viaggio duro, poi giocare lì una settimana su terra per me non è stato il massimo seppur ho giocato contro Berlocq una partita stupenda. Subito dopo la Davis sono rientrato immediatamente in europa giocando il torneo di Sofia battendo Dzumhur, per poi perdere da Darcis. Dopo quel torneo ho iniziato ad avere problemi fisici alla schiena e ho dovuto saltare Rotterdam fermandomi un paio di giorni. Al challenger di Bergamo ho giocato male e lì è iniziato un periodo dove ho faticato molto. Con l’inzio della stagione su terra rossa, non avendo avuto molto tempo per prepararmi sul rosso i risultati sono stati deludenti, è stata una parte della stagione da dimenticare. Sull’erba, invece, ho ripreso a giocare bene e a ottenere qualche ottimo risultato. Dopo Wimbledon mi sono dovuto fermare per fare delle infiltrazioni all’anca e praticamente non ho più giocato, saltando i tornei di preparazione alla stagione americana, giocando solo Wiston Salem prima degli Us Open. E’ stata una stagione parecchio faticosa. Di positivo c’è stato di aver chiuso ancora una volta l’anno tra i primi cento giocatori del mondo, seppur mi aspettavo di chiudere intorno ai primi 50”.

Quali saranno i tuoi programmi per la prossima stagione.

“Dovrei iniziare con Doha e forse prima di Melbourne giocherò il challenger di Canberra, questo perché giocare le quali a Sydney è molto difficile perché se dovessi vincere un turno a Doha, arriverei venerdì a Sydney e poi disputare le qualificazioni il giorno dopo non sarà semplicissimo. Dopo Melbourne andrò in Giappone a giocare la Coppa Davis, sempre che mi convocano (ride ndr).

Ci dici quale è stata la vittoria più bella della tua carriera e se c’è la peggior sconfitta in carriera?

“E’ difficile trovare la vittoria più bella in tutti questi anni di professionismo. La vittoria con Federer è una vittoria speciale, batterlo in uno slam poi vale il doppio, è stata la vittoria più significativa senz’altro. Altra vittoria molto importante è quella con Ferrero in Coppa Davis, la quale ha molto valore per me, avvenuta nei primissimi anni della mia carriera. Pure la vittoria con Nadal a Rotterdam è da annoverare tra le più belle, tra l’altro nel giorno del mio compleanno.

Per quanto riguarda la peggior sconfitta, è difficile trovarne una, sicuramente quando giochi male sapendo di esserti allenato bene e poi vai in campo disputando un brutto match dove non ti riesce nulla, ecco queste sensazioni valgono come una cocente sconfitta. Mentre quando giochi bene e perdi, ci sta, fa parte dello sport, le digerisci meglio. Se devo dirtene una, quella con Kyrgios nel 2015 dopo aver battuto Federer al turno precedente e aver mancato match point è stata una sconfitta dura da digerire per svariati giorni, seppur consapevole di aver giocato una bellissima partita.

Cosa farà Andreas Seppi una volta terminata la sua carriera.

“Ho promesso a mia moglie che non avrei più girato il mondo, una volta terminato la carriera. Non è facile avere una famiglia e stare quasi tutto l’anno in giro per il mondo, quindi credo che non farò il coach proprio per questo motivo. Anche insegnare in un’accademia non so se faccia per me, potrei anche stufarmi, per quanto sia bello insegnare tennis a dei ragazzi, però, se poi non ho la possibilità di seguirli sempre preferisco piuttosto non intraprendere questa strada. Potrei anche decidere di uscire dal mondo del tennis, ripartire da zero con una nuova attività che nulla abbia a che fare col tennis, per ritrovare nuovi stimoli e nuovi obiettivi nella mia vita.

Secondo Seppi chi saranno i nuovi tennisti in grado di prendere il posto dei veterano del tennis italiano

“Ci sono tantissimi ragazzi promettenti in Italia, sia tra i ventenni, che tra i giovanissimi. Non avranno il valore dei next gen al momento, però come livello di tennis e qualità hanno tutte le carte in regola per poter arrivare a competere con i più forti. La cosa importante è non essere per forza subito competitivi all’età di vent’anni, anche a venticinque anni, si può arrivare nel tennis che conta, l’importante è arrivarci prima o poi. Arriverà nell’èlite del tennis a vent’anni è più un’eccezione che una regola, l’importante è lavorare bene, crederci sempre che prima o poi i risultati arriveranno. Lorenzi, ad esempio, i suoi anni migliori li ha avuti dopo i trent’anni. Dirti dei nomi che potranno prendere il posto di noi veterani è difficile, però ci sono davvero tanti giovani tennisti interessanti, seppur di più in ambito maschile che femminile”.

Andreas Seppi è soddisfatto della sua carriera e per quanto ottenuto sino ad ora, oppure c’è ancora qualche obiettivo che vuoi raggiungere.

“Penso che non bisogna mai essere soddisfatti, bisogna cercare di raggiungere sempre risultati migliori di quelli fatti sino ad ora. Certamente non posso dirti che migliorare il mio best ranking sia un obiettivo fattibile. Adesso arrivare numero 18 al mondo per me, con le pause che avrò e il numero minore di tornei che andrò a disputare non è un traguardo realistico. Chiaramente vorrei continuare a giocare più possibile e poi chissà, sperare di vincere qualche altro torneo ancora. Devo cercare di sfruttare maggiormente le occasioni che ho avuto nei vari tornei quest’anno, dove qualcuno avrei potuto vincerlo e magari arrivare più spesso in fondo. Ecco, un obiettivo realistico potrebbe essere di chiudere le prossime stagioni vicino ai primi 50 del mondo”.

Cosa ha rappresentato e rappresenta il tennis per te.

“Per me il tennis e l’essere divenuto un tennista è stato un sogno che si è realizzato. Il tennista è quello che ho sempre voluto fare sin da piccolo, per me esisteva solo il tennis. Adesso la mia carriera è giunta alle fasi finali. Non sarà semplice un giorno dover dire basta, ma sarà importante trovare nuovi stimoli e traguardi da raggiungere per cercare di stare attivo sempre a livello mentale come lo sono stato in questi tanti anni di professionismo”.

Che idea ti sei fatto sulle vicende di Doping. Secondo esiste il doping all’interno del circuito?

“E’ un argomento particolare e difficile su cui discutere. Non ho mai dubitato che qualche tennista si sia mai dopato, credo sempre che dietro a grandi risultati ci sia un duro lavoro quotidiano e basta.

Ringraziamo per la disponibilità Andreas augurandogli il meglio per il proseguo del torneo e della sua carriera.

Da Brescia, Luigi Calvo