Masters Cup Londra: Live il Day 5. Gruppo Boris Becker – Terza Giornata. Roger Federer chiude senza sconfitte il Girone

Ultima giornata di round robin per il “Boris Becker Group” alla Masters Cup di Londra.

Nonostante la garanzia di aver già vinto il girone Roger Federer, numero due del ranking mondiale, non ha fatto sconti. Nel pomeriggio, infatti, il 36enne fuoriclasse di Basilea ha battuto in rimonta per 67(5) 64 61, in un’ora e 55 minuti di partita, il croato Marin Cilic, numero 5 Atp, che per la terza volta in altrettante partecipazioni al Masters di fine anno si ferma nel round robin (era già eliminato).

ATP Nitto ATP Finals Finals | Indoor | $8.000.000 – 3° Giornata – Gruppo Becker

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [2] Henri Kontinen / John Peers vs [Alt] Raven Klaasen / Rajeev Ram



ATP Nitto ATP Finals Henri Kontinen / John Peers [2] Henri Kontinen / John Peers [2] 2 6 10 Raven Klaasen / Rajeev Ram Raven Klaasen / Rajeev Ram 6 1 8 Vincitori: KONTINEN / PEERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Kontinen / Peers 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 5-2 6-3 7-3 8-3 8-4 8-5 9-5 9-6 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Kontinen / Peers 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 R. Klaasen / Ram 15-0 ace 30-0 ace 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 H. Kontinen / Peers 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 40-40 3-1 → 4-1 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 2-1 → 3-1 H. Kontinen / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 H. Kontinen / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Klaasen / Ram 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 H. Kontinen / Peers 15-15 30-15 ace 1-5 → 2-5 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 H. Kontinen / Peers 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 R. Klaasen / Ram 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3

2. [2] Roger Federer vs [5] Marin Cilic (non prima ore: 15:00)



ATP Nitto ATP Finals Roger Federer [2] Roger Federer [2] 6 6 6 Marin Cilic [5] Marin Cilic [5] 7 4 1 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Federer 15-15 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 2-0 → 3-0 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 R. Federer 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 M. Cilic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Federer 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Cilic 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Federer 15-0 ace 30-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* df 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Federer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Federer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Federer 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [8] Ryan Harrison / Michael Venus (non prima ore: 19:00)



4. [3] Alexander Zverev vs [8] Jack Sock (non prima ore: 21:00)



Pete Sampras Group

1. Rafael Nadal 0/1 1/2

4. Dominic Thiem 1/1 3/3

6. Grigor Dimitrov 2/0 4/1 (Semifinalista)

7. David Goffin 1/1 2/3

9. Pablo Carreno Busta 0/1 1/2

Boris Becker Group

2. Roger Federer 3/0 6/2 (Semifinalista -1°Posto)

3. Alexander Zverev 1/1 3/3

5. Marin Cilic 0/3 3/6

8. Jack Sock 1/1 2/3

DOPPIO

Woodbridge/Woodforde Group

1. Lukasz Kubot/Marcelo Melo 2/0 4/0

4. Jamie Murray/Bruno Soares 1/1 3/2

5. Bob Bryan/Mike Bryan 1/1 2/3

7. Ivan Dodig/Marcel Granollers 0/2 0/4

Eltingh/Haarhuis Group

Ryan Harrison/Michael Venus 2/0 4/1 (Semifinalisti -1°Posto

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut 1/1 3/3

Jean-Julien Rojer/Horia Tecau 0/2 1/4

Henri Kontinen/John Peers 2/1 4/3 (Semifinalisti –

2°Posto)

[Alt] Raven Klaasen/Rajeev Ram 0/1 1/2

Regolamento: Nella fase a gruppi ogni giocatore si scontra con gli altri tre del proprio girone. I primi due di ogni girone avanzano alle semifinali: il primo del girone A sfida il secondo del girone B, e viceversa. In caso di parità tra due o più giocatori alla fine della fase a gironi, contano nell’ordine: numero di vittorie, numero di match giocati, scontro diretto, percentuale set vinti, percentuale game vinti, posizione in classifica ATP.