Roger Federer ed il piacere di fare altri sport. Dal 2008 però la mononucleosi fermò questa passione dello svizzero

Roger Federer è un appassionato di sport e ha sempre apprezzato la pratica di altre discipline fino però ad un certo punto della sua carriera.

Il 36enne svizzero dichiara di aver dovuto ridurre la passione verso gli altri sport da quando ha contratto la mononucleosi nel 2008.

“Giocavo a squash nei miei giorni liberi, sciavo tutto l’inverno, giocavo a calcio, ma ora è finita. Ho lasciato quasi completamente lo sport nel 2008, a causa della mononucleosi. Poi sono nate le mie prime figlie e ora sono sempre impegnato con loro “, confessa lo svizzero.

Federer affronterà questo pomeriggio Marin Cilic alla Masters Cup in un incontro che serve solo per la singola partita e non per la classifica.

Infatti Roger è già qualificato al primo posto per le semifinali e invece Cilic già eliminato dal torneo.